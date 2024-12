Lenovo Legion Go S, nuovi render e dettagli sulla console portatile economica

Il mercato delle console portatili da gaming si fa sempre più affollato. Dopo il successo di Steam Deck e l'arrivo di ASUS ROG Ally, anche Lenovo sembra intenzionata a ritagliarsi un ruolo da protagonista in questo settore. Oltre alla già annunciata Legion Go, l'azienda cinese starebbe lavorando ad un modello più economico, la Legion Go S, di cui sono emersi nuovi render e dettagli nelle ultime ore.

A differenza della Legion Go, che si distingue per i controller rimovibili e il kickstand integrato, la Legion Go S sembra adottare un design più classico e minimale. Le immagini trapelate mostrano una console compatta, con una scocca bianca simile a quella del ROG Ally, priva di elementi particolarmente distintivi. Sul retro, si notano due porte USB Type-C, probabilmente per la ricarica e la connessione di periferiche.

Prima di immergerci nell'ultima fuga di notizie, è importante ricordare che AMD dovrebbe annunciare tre APU Ryzen Z2 per handheld da gioco al CES 2025. Nonostante la convenzione di denominazione “Z2”, non tutte le SKU di questa linea saranno dotate di nuove architetture. In particolare:

Ryzen Z2G si baserà sulla vecchia architettura Rembrandt, utilizzando core CPU Zen 3+ e GPU RDNA2

Il Ryzen Z2 si dice che sarà caratterizzata dall'architettura Phoenix/Hawk Point con core di CPU Zen 4 core della CPU e GPU RDNA3

Il RyzenZ2 Extreme, l'ultima opzione, secondo quanto riferito, sfrutterà l'architettura Strix Point con core CPU Zen 5 e GPU RDNA3.5

Il Legion Go S manterrebbe lo schermo da 8 pollici del modello "standard", offrendo un'ampia superficie di gioco. Sotto la scocca, troveremmo invece una APU AMD Ryzen Z2G, basata sull'architettura Rembrandt. Si tratta di una soluzione meno potente rispetto al Ryzen Z1 Extreme del Legion Go, ma comunque in grado di garantire buone prestazioni. La CPU Zen 3+ e la GPU RDNA2 (Radeon 680M) dovrebbero permettere di giocare fluidamente a molti titoli tripla A, anche se con qualche compromesso a livello di dettaglio grafico.

Il vero punto di forza della Legion Go S dovrebbe essere il prezzo. Considerando che ROG Ally con APU Z1 Extreme è disponibile a circa 500 euro, Lenovo dovrà necessariamente proporre un prezzo più aggressivo per rendere il suo nuovo modello competitivo. Si parla di un possibile posizionamento nella fascia inferiore ai 400 euro, cosa che la renderebbe una valida alternativa a Steam Deck, soprattutto per chi cerca una console Windows con un'interfaccia più familiare.

Il Legion Go S si preannuncia come una proposta interessante per chi desidera entrare nel mondo del gaming portatile senza spendere una fortuna. Le specifiche tecniche, seppur non al top di gamma, dovrebbero garantire un'esperienza di gioco soddisfacente, mentre il design compatto e leggero lo rende ideale per giocare in mobilità. Resta da vedere se Lenovo riuscirà a centrare il giusto equilibrio tra prestazioni, prezzo e autonomia per conquistare il favore del pubblico.