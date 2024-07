L'epico addio dello store di Xbox 360: tonnellate di giochi a prezzi stracciati

Mentre ci avviciniamo alla data del 29 luglio, giorno in cui chiuderà definitivamente lo store digitale di Xbox 360, Microsoft ha deciso di salutare, e ringraziare, i giocatori con una svendita epocale.

Un’occasione imperdibile per chi possiede ancora la storica console, o per chi vuole recuperare alcuni titoli retrocompatibili con Xbox Series X|S.

Bisogna fare, però, una piccola precisazione: per quanto questi saldi siano al limite dell'incredibile, vi basti pensare che lo sparatutto Black viene proposto al costo di 1 singolo euro e che il primo Dead Island è venduto a soli 74 centesimi, e con una ventina di euro si possono acquistare, letteralmente, decine di titoli, per poter visionare il catalogo completo bisognerà passare per forza dallo store di Xbox 360, o da console o da browser web.

Il motivo è tutto da ritrovarsi nel fatto che, dallo store di Xbox One/Xbox Series X|S, i titoli ch non sono compatibili, o di cui è disponibile una versione recente per One/X|S, non vengono visualizzati.

Resta indubbio che i prezzi sono assolutamente incredibili e questo piccolo osforzo viene facilmente ripagato dalla possibilità di acquistare, giusto per farvi qualche esempio, Devil May Cry 4 a 1.99€, Dishonored a 2.99€, Resident Evil: Revelations e Dead Rising 2 a 1.99€ e, per i più spendaccioni, il primo Watch Dogs a 3.99€.

Prima di correre a comprare la qualunque, però, vi ricordiamo che se siete possessori di Xbox Series X|S, non tutti i titoli potrebbero funzionare tramite retrocompatibilità, quindi, prima di aprire il portafogli, verificate con la lista che Microsoft rilasciò, tempo addietro, sul suo sito ufficiale.

Inoltre, vi ricordiamo che per celebrare adeguatamente questo evento, Microsoft ha reintrodotto il tema dinamico della dashboard di Xbox 360, rievocando un pizzico di nostalgia per i giocatori più affezionati.

Nonostante il tema ricrei l'atmosfera dell'interfaccia originale, però, manca purtroppo il caratteristico "swhoosh" che accompagnava lo scorrere delle slide. Ricordatevi, infine, che tutte queste promozioni, giungeranno al termine il 29 luglio, quindi sbrigatevi a cogliere queste opportunità.