Il nuovo tema dinamico di Xbox vi farà diventare nostalgici

Microsoft ha aggiunto a sorpresa un nuovo tema dinamico gratuito per le console Xbox Series X|S (acquistabile su Amazon) che è diventato subito molto chiacchierato sui vari social.

Il nuovo "sfondo" infatti è ispirato alla celebre dashboard "Blades" di Xbox 360, ovvero la prima dashboard della storica console Xbox.

Per scaricare e installare lo sfondo, basta seguire questi semplice passi:

Premere il pulsante Xbox sul controller per aprire la guida.

Accedere a Profilo e sistema > Impostazioni > Generale > Personalizzazione > Il mio sfondo > Sfondi dinamici.

Scegliere Xbox 360 Blades sotto Sfondi dinamici in primo piano o Xbox.

Selezionare l'arte dello sfondo desiderato utilizzando il pulsante A.

Si tratta di un bellissimo salto nel passato, anche considerando che ancora oggi viene ricordato come una delle migliori dashboard di sempre per una console domestica.

C'è anche chi pensa (come Jez Corden) che la nuova introduzione sia in realtà un indizio per qualcosa che starebbe per arrivare, anche se non viene in mente cosa nel dettaglio. In realtà potrebbe anche essere banalmente un modo per salutare lo store Xbox 360 che chiuderà il prossimo 29 luglio 2024.