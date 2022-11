Di cose belle – e costose – sul mercato ce ne sono parecchie, ma da videogiocatore, ciò che ho visto nella sede LG di Milano mi ha davvero lasciato senza parole. LG OLED Flex è il primo TV a curvatura variabile, pensato per il gaming – ma non solo. Ho avuto l’opportunità di vederlo e provarlo in anteprima, dopo aver avuto l’occasione di osservarlo da lontano a IFA 2022 e devo ammettere che ciò che ho potuto testare mi ha davvero sorpreso.

Chiaramente LG OLED Flex non è un prodotto per tutti sia per le sue caratteristiche sia per il suo prezzo (2999 euro). Ma va comunque sottolineato che per chi se lo può permettere, rappresenta uno dei TV più interessanti in arrivo sul mercato, nonché un esperimento che potrebbe sdoganare questa tipologia di schermi. I pre-order partiranno il 25 novembre con la possibilità di ottenere un 10% di sconto, mentre il TV sarà disponibile a partire da dicembre 2022.

LG OLED Flex, il primo TV con curvatura variabile

LG OLED Flex è il primo TV a curvatura variabile, che significa? In breve, un motore posizionato sopra il piedistallo permette di muovere due bracci che curvano fino a 900R lo schermo, ovviamente con la possibilità di scegliere una curvatura inferiore a nostra scelta. Il tutto è immediato, grazie a un bottone presente sul telecomando (o banalmente sul TV stesso).

A vedersi sembra effettivamente un monitor, invece si tratta proprio di un TV che sfrutta praticamente tutte le esclusive performance del top di gamma C2 di LG, con ulteriori miglioramento quali un antiriflesso del 25% migliore è una potenza audio di 40W. Abbiamo quindi un pannello 120Hz OLED Evo 4K di ultima generazione, processore α9 Gen 5 4K con AI e webOS 22.

Le sue generose dimensioni lo rendono impossibile da fissare a muro (anche perché non può rimanere senza piedistallo, che contiene anche il motore dedicato). Quindi, pur essendo un TV, sembra più un monitor vero e proprio, anche se presenta tutti gli slot per antenna, satellite e possibilità di installare applicazioni e servizi streaming.

Le specifiche tecniche

Pannello OLED Evo Frequenza 120Hz Risoluzione 4K Processore α9 Gen 5 4K con AI Potenza Audio 40W Dolby Atmos SI Sistema Operativo webOS 22 Curvatura Servo assistita fino a 900R NVIDIA G-Sync SI AMD FreeSync Premium SI HDMI 4xHDMI 2.1

La mia esperienza

Lo avevo già visto a Berlino, durante l’IFA 2022, ma non avevo avuto modo di passare un’ora in sua compagnia in totale intimità. LG mi ha messo a disposizione una postazione con tanto di Xbox Series X e qualche gioco installato, un bel modo per metterlo seriamente alla prova.

Il primo titolo che ho avviato è stato Halo Infinite. Il TV offre un’opzione in grado di modificare la grandezza dello schermo, passando da 42 pollici fino a 32” ed eventualmente anche 27”. Con uno sparatutto in prima persona, giocare con una schermata più piccola aiuta drasticamente (ovviamente dipende da persona a persona, ma solitamente è così), ciò mi ha fatto decidere di impostare la modalità 27”, offrendomi numerosi vantaggi in termini di prestazioni personali.

Spento Halo Infinite e testato anche diverse curvature, ho finalmente fatto partire Forza Horizon 5, che ha dato vita a uno spettacolo visivo senza precedenti grazie al pannello OLED. In questo caso i 42” standard si sono rivelati perfetti, così come la curvature impostata al massimo ha dato vita a un impatto che mi ha davvero stupito e io gioco regolarmente su un OLED.

In entrambi i casi, la soluzione audio I.A. di LG, unita alla potenza di 40W, mi ha convinto. Se in alcuni giochi l’intelligenza artificiale offre una differenza minima, su titoli come gli sparatutto può aiutare tantissimo per avvertire i passi dei nemici online, anche se le cuffie sono sempre la periferica più adatta in questi contesti. Inoltre, la posizione delle casse praticamente di fronte aiuta notevolmente a godere dei suoni in maniera più nitida.

Ci sono poi altre due funzioni particolarmente interessanti, nulla di innovativo o super originale, ma decisamente utili se siete dei videogiocatori accaniti come me. Innanzitutto la possibilità di affiancare un’altra immagine con il multi-view, utile per chi è un cacciatore di obbiettivi o trofei e vuole trovare tutti i collezionabili o altro ancora o semplicemente per guardarsi un film o altro mentre si sta giocando a qualcosa di poco impegnativo; l’altra caratteristica è il Switcher Hub, che permette di collegare un cavo USB-A dal TV al dispositivo che si sta usando (PC, Xbox, PlayStation, Switch…) sfruttandolo come pass-trough per il funzionamento di periferiche aggiuntive quali tastiere, mouse, controller e tanto altro. In breve, se state utilizzando una tastiera sul vostro TV, potete scegliere se spostare il funzionamento sul vostro dispositivo. Utile, non trovate?

Da appassionato non posso che ammettere che le potenzialità di questo televisore in ambito gaming sono davvero evidenti, anche perché la sua curvatura variabile lo rende decisamente interessante per essere approcciato in svariate situazioni, non solo legate al gaming. Tuttavia, non posso che chiedermi se questo continuo cambiare la curvatura non faccia del male al pannello sul lungo periodo. Questo ora, non lo possiamo sapere, ma va certamente sottolineato.

Tirando le somme

LG OLED Flex è un TV estremamente versatile, perfetto per qualunque esigenza e dotato delle migliori tecnologie audio-visive di LG. Un vero e proprio prodotto top, in tutti i sensi visto che il suo prezzo sfiora i 3000 euro. Al di là delle infinite caratteristiche e possibilità che questo schermo offre, va comunque sottolineato che non sappiamo quanto l’effetto curvatura possa effettivamente implicare dei danni sul lungo periodo al pannello e ciò lo rende imprevedibile. Chiaramente parliamo di un TV che avrà alle spalle migliaia di test, ma essendo il primo vero prodotto di questo tipo è lecito porsi dei dubbi, che ci auguriamo vengano confutati nel tempo. Per il resto se avete una disponibilità economica di un certo tipo e cercate uno schermo in grado di essere perfetto per qualunque tipo di attività, allora LG OLED Flex potrebbe essere il sogno che state da sempre cercando.