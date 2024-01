Tech Mania MediaWorld, super SCONTI fino al 25 gennaio

In questa seconda metà di gennaio, Mediaworld ha pubblicato un'incredibile iniziativa di sconti destinata a catturare l'interesse degli appassionati della tecnologia. Fino al 25 gennaio, gli acquirenti avranno l'opportunità di usufruire di vantaggiose offerte su una vasta gamma di prodotti tecnologici, che spaziano dalle piccole console di gioco alle imponenti smart TV. Ad essere le vere protagoniste di questa promozione sono proprio le smart TV, sulle quali Mediaworld applica uno sconto extra calcolato in base alla diagonale del pannello. Un'ulteriore sorpresa attende coloro che acquistano un TV da almeno 999€, poiché in questo caso lo sconto viene addirittura raddoppiato.

Tech Mania MediaWorld, perché approfittarne?

Con sconti straordinari su una vasta gamma di prodotti, dalle console di gioco alle maestose smart TV, Mediaworld si propone, almeno con questa iniziativa, come il luogo più indicato per fare acquisti tech. Il focus principale della promozione è sulle smart TV, dove uno sconto extra, calcolato in base alla dimensione del display, rende l'acquisto ancora più conveniente.

A titolo illustrativo, acquistando una smart TV da 55", riceverete automaticamente uno sconto extra di 55€ nel carrello. Questo sconto raddoppia se la smart TV da voi selezionata supera i 999€ di prezzo, garantendo affari irresistibili per coloro che desiderano portarsi a casa un televisore di fascia alta. Tuttavia, è importante notare che questo extra sconto è accessibile solo ai membri del programma MW CLUB, che è possibile ottenere gratuitamente tramite questa pagina.

Considerando la possibilità di raddoppiare lo sconto extra con l'acquisto di una smart TV da almeno 999€, oggi è vantaggioso valutare la Sony KD65X75WL da 65", uno dei migliori modelli a LED di Sony del 2023. Già scontata a 1.099€, con l'ausilio della carta MW CLUB potrete risparmiare ulteriori 130€, acquistandola così per meno di 1.000€.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Mediaworld dedicata all'iniziativa, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

