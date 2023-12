Lies of P: 17% in meno sull'edizione PS5

Siete alla ricerca di un'ottimo videogame da regalare ad un giocatore PlayStation, e desiderate approfittare di un ottimo sconto su Amazon per acquistare il vostro prossimo regalo di Natale? Allora vi suggeriamo di non lasciarvi scappare questa offerta Amazon dedicata allo splendido Lies of P, titolo che ha riscosso un meritatissimo successo sin dal suo lancio, tanto che il nostro team ha premiato con un sonoro 8, e che su Amazon è oggi in sconto, nella sua versione per PS5, al prezzo di appena 49,98€, a fronte dei 59,99€ originariamente richiesti.

Lies of P, chi dovrebbe acquistarlo?

Perfetto da regalare a qualsiasi appassionato del genere soulslike, Lies of P è un titolo che, tuttavia, anche grazie ad una recente patch, è diventato accessibile anche per chi è semplicemente alla ricerca di un buon adventure game, caratterizzato, magari, non solo da un ottimo gameplay, ma anche da una splendida caratterizzazione artistica.

Questo titolo, infatti, altro non è che una cupa rivisitazione della celebre favola di Pinocchio, dove il burattino protagonista, qui armato di spada (e non solo), darà filo da torcere alle tante, e minacciose, creature dell'inedita città di Krat, in cui mostri, robot ed altre creature cercheranno costantemente di metterci i bastoni tra le ruote.

Parliamo di un titolo davvero ben fatto, decisamente più digeribile di quella che è la media del genere soulslike, e molto concentrato sull'aggressività del giocatore, al punto da poter essere giocato anche in modo decisamente più "action" di quanto non sia stato anche con titoli molto "aggressivi", come l'amatissimo Bloodborne.

Galvanizzante ed affascinante, Lies of P è un titolo davvero imperdibile che, per questo, potrebbe valere come ottimo regalo di Natale per qualsiasi utente PlayStation! Per questo, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina d'acquisto del prodotto, così che possiate approfittare dell'ottimo sconto offertoci dal portale, quanto meno prima che il prodotto vada esaurito, o che l'offerta termini del tutto.

