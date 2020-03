Life is Strange 2: demo disponibile per PS4, Xbox One e PC

Square-Enix ha recentemente annunciato una demo gratuita di Life is Strange 2, l’acclamato gioco di avventura disponibile per PS4, Xbox One e PC. L’intero gioco è formato da cinque episodi e, come era prevedibile, la demo andrà a concentrarsi proprio sul primo episodio.

Life is Strange 2 vede come protagonisti i due fratelli, Sean e Daniel Diaz, che dopo aver viste le proprie vite sconvolte dalla tragedia, partono senza volerlo per un’escursione campestre. I due fratelli devono infatti fuggire da casa nella periferia di Seattle dopo il tragico evento che ha cambiato le loro vite. Il rapporto tra di loro viene però ulteriormente complicato per via della manifestazione di un nuovo eccitante potere telecinetico, che ha per Sean e Daniel delle implicazioni di vasta portata.

Lo stesso sviluppatore di videogiochi francese, Dontnod Entertainment, descrive la loro avventura come: “una storia socialmente rilevante di pregiudizio, perdita, fratellanza e speranza”. Il secondo gioco della serie, nonostante parla di personaggi totalmente diversi, evoca ai fan dell’originale Life is Strange, un familiare mix di narrazione e processo decisionale.

Come anticipato uno dei due fratelli avrà anche dei particolari poteri telecinetici che andranno a modellare la sua relazione col fratello e la natura del loro viaggio, dando alla storia quel fantastico elemento fantasy con cui poter giocare. Anche in questo caso si trovano delle somiglianze tematiche con il primo gioco, ma la posta in gioco, l’ambientazione e le dinamiche dei personaggi risultano completamente diverse, se volete approfondire la vostra conoscenza del gioco potete sempre dare un’occhiata alla nostra recensione.

Il gioco ha un inizio un po’ lento, ma aumenta rapidamente il suo ritmo, al punto da trovare velocemente qualcosa all’interno della storia che porterà il videogiocatore ad andare avanti nella trama. Quindi se questa demo riuscirà a rapirvi, sicuramente lo stesso succederà con il gioco completo. E voi cosa ne pensate di Life is Strange 2? Lo avete già giocato o aspettavate un’occasione del genere per farlo? Fateci sapere nei vostri commenti!