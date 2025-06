La paurosa avventura di due bambini perduti in un mondo ostile prende forma definitiva con l'annuncio della data di uscita di Little Nightmares III, fissata per il 10 ottobre 2025, insieme a ben 10 minuti di gameplay. Il terzo capitolo della celebre serie horror sviluppata da Supermassive Games e pubblicata da Bandai Namco promette di portare i giocatori in un viaggio ancora più inquietante attraverso The Spiral, una dimensione dove l'infanzia si trasforma in un incubo senza fine.

L'universo di Little Nightmares si espande con una proposta che abbraccia tutte le piattaforme principali: PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam e Microsoft Store. Una novità significativa è rappresentata dalla versione per Nintendo Switch 2, che segna il debutto del franchise sulla nuova console della casa giapponese.

I protagonisti di questa nuova avventura sono Low e Alone, due giovani amici che hanno imparato a sopravvivere in un mondo che non è stato pensato per i bambini. Low brandisce un arco mentre Alone impugna una chiave inglese, strumenti che diventano essenziali per superare gli ostacoli e difendersi dai mostruosi Residenti che popolano questo universo distorto. La loro amicizia rappresenta l'unica ancora di salvezza in un ambiente dove ogni angolo nasconde una minaccia mortale.

Un arsenale di paure da affrontare

Come si vede nel nuovo trailer, le ambientazioni di Little Nightmares III trasportano i giocatori attraverso scenari che trasformano elementi dell'infanzia in veri e propri incubi. La Necropoli sabbiosa nasconde il terrificante Monster Baby, con cui i protagonisti dovranno giocare a nascondino per sopravvivere. La Fabbrica di Dolci, invece, presenta sciami di voraci nemici che minacciano di divorare tutto ciò che incontrano sul loro cammino. Il luna park fatiscente, con la sua passerella bagnata dalla pioggia, costringe i piccoli eroi a schivare i pesanti passi dei loro persecutori.

Ogni location diventa progressivamente più pericolosa e disturbante della precedente, mentre flash traumatici del passato iniziano a emergere nella mente dei protagonisti. The Spiral non è solo un luogo fisico, ma una metafora della discesa verso l'abisso della disperazione, dove Low e Alone devono trovare la forza di continuare nonostante tutto.

La meccanica cooperativa rappresenta il cuore pulsante dell'esperienza di gioco. Che si tratti di giocare con un amico o con un compagno controllato dall'intelligenza artificiale, la sopravvivenza dipende dalla capacità di sfruttare le abilità uniche di entrambi i personaggi. Le frecce di Low possono raggiungere bersagli elevati, tagliare corde o abbattere nemici volanti, mentre la chiave inglese di Alone si rivela perfetta per schiacciare nemici storditi, sfondare barriere o manipolare i meccanismi di gigantesche macchine.

L'Edizione Standard di Little Nightmares 3, proposta a 39,99 euro, include il gioco base e il set di costumi Dark Six come bonus per i preordini. Chi sceglie di preordinare riceverà, inoltre, gratuitamente Little Nightmares Enhanced Edition, una versione migliorata del primo capitolo in 4K e 60 fps, disponibile immediatamente per il download su PlayStation 5, Xbox Series e PC e annunciata a sorpresa insieme alla data di uscita del terzo capitolo.

L'Edizione Deluxe, al prezzo di 59,99 euro, arricchisce l'esperienza con il "Secrets of the Spiral" Expansion Pass, che aggiunge due capitoli aggiuntivi per approfondire i misteri di The Spiral. Include inoltre set di costumi esclusivi ispirati ai Residenti dei giochi precedenti: il Bidello, i Gemelli Cuochi, la Signora e il Cacciatore, permettendo ai giocatori di nascondere la propria identità e abbracciare il lato oscuro di The Nowhere.