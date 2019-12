LittleBigPlanet, un video mostra un capitolo fan made per PC

Da anni riappare regolarmente l’idea di un progetto per PC che possa far tornare la serie LittleBigPlanet scomparsa dai radar ormai da anni. Tra questi progetti c’è quello di un gruppo di fan che ha dato vita al team Trixel Creative attivo in molti titoli con contenuti creati dai giocatori e che ha annunciato di stare lavorando a LittleBigPlanet Restitched. Vale la pena fin da subito sottolineare che il progetto si trova nelle sue primissime fasi iniziali.

Il team spiega che per realizzare questo capitolo per PC si è basato su materiali ufficiali nel tentativo di ricreare gli stessi asset e lo stesso gameplay dei giochi originari. Insieme ad elementi già conosciuti ai fan, sono previsti nuovi sticker, oggetti e decorazioni insieme ad altri oggetti aggiuntivi. Attualmente è anche in fase di progettazione un modalità Storia e ovviamente verrà mantenuta la cifra stilistica della serie, ovvero dare la possibilità ai giocatori di creare i propri livelli.

Trixel Creative inoltre ha spiegato di voler rendere disponibile per i giocatori lo stesso editor di livelli che gli sta permettendo di realizzare quelli che dovrebbero arrivare con LittleBigPlanet Restitched. Tenendo fede alla filosofia del gioco di Media Molecule, sarà inoltre possibile condividere i livelli creati con gli amici e con l’intera community. Trattandosi di un gioco per PC, il titolo sarà ottimizzato anche per mouse e tastiera in modo da facilitare la creazione degli stage.

Dando per buono che il progetto possa arrivare in porto, l’interrogativo principale riguarda i tempi di rilascio di questa versione. Sul proprio sito ufficiale, il team spiega che il gruppo è composto da pochi sviluppatori impegnati a realizzare questo titolo di LittleBigPlanet praticamente da zero e quindi sarà necessario tempo e aiuto da parte della community. Per questo Trixel Creative fa sapere che in futuro gli utenti saranno coinvolti anche per avere un feedback o per giocare delle versioni di prova. Certo resta l’interrogativo su possibili, eventuali rivendicazioni sul marchio e sul gioco da parte di Sony. Se volete seguire gli aggiornamenti sul progetto potete fare riferimento al sito ufficiale.