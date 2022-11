Ultimamente si è tornati a parlare molto spesso di League of Legends, con il titolo nato dalle fucine di Riot Games che è diventato ormai un vero e proprio franchise con tanti prodotti già disponibili e molti altri in arrivo. La serie TV Arcane ha sicuramente dato una mano a far avvicinare alla serie molti nuovi appassionati, ma il futuro di LOL sembra essere più roseo e vario che mai, e a parlarne di recente è stata la stessa Riot, con la compagnia che ha portato alla luce anche delle nuove dichiarazioni sul tanto chiacchierato MMO in sviluppo.

Ad oggi purtroppo abbiamo ancora troppi pochi indizi su come sarà e su quel che proporrà questo nuovo ambizioso progetto di Riot Games, ma durante una recente intervista rilasciata sul canale YouTube di Kanon, un noto creatore di contenuti che si focalizza proprio sul raccontare il genere MMORPG, il produttore esecutivo di Riot, Greg “Ghostcrawler” Street , ha voluto confermare che nel nuovo MMO della compagnia ci sarà un elemento che farà piacere ai fan di League of Legends e della sua mitologia.

Nello specifico Street ha confermato che l’MMO terrà fede alla grandissima e sempre più espansa lore di League of Legends. Sappiamo benissimo quanto i personaggi di LOL siano numerosi e tutti ben differenziati con le proprie abilità uniche e le loro caratteristiche, e proprio per questo è importante che anche nei prodotti collaterali che arriveranno in futuro sia giusto tenere fede a quella lore che, nel popolare MOBA, può esprimersi fino a un certo punto dato il focus dell’esperienza sul gameplay.

“Senza fare nessun tipo di annuncio, posso dirti come noi di Riot pensiamo alla lore. Vogliamo che i giocatori si sentano coinvolti. Pensiamo che in quella mitologia ci siano verità fondamentali sul mondo e sui suoi personaggi, ed è piuttosto rischioso violarle” ha dichiarato Greg “Ghostcrawler” Street durante il corso dell’intervista.