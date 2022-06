In questi giorni, complici le tantissime nuove informazioni su Starfield, Bethesda è tornata a citare il tanto atteso The Elder Scrolls 6. Ci vorrà ancora molto tempo prima di vedere qualcosa di concreto sul nuovo gioco di ruolo fantasy, ma nel frattempo l’immortale The Elder Scrolls V Skyrim continua a dare grandi soddisfazioni a tutti coloro che ancora ci giocano. Questo grazie al continuo supporto da parte dei modder, i quali hanno invaso il titolo GDR con una quantità impensabile di mod di ogni tipo.

Skyrim

Tra le ultime mod più folli e divertenti che si possano trovare per Skyrim c’è sicuramente Sausages of Solitude. Questo contenuto fan-made è stato realizzato da due appassionati conosciuti in rete come ‘hrodeberht1′ e ‘bella’. La simpatica mod aggiunge un chiosco di hot dog al mercato di Solitude, dimostrando come lo street food abbia raggiunto anche il GDR di Bethesda. La mod non è solo estetica, e permette ai giocatori di gustarsi un’intera selezione di hot dog di diversi tipi, ma non solo.

Una volta installata questa particolarissima mod e visitato il chiosco, vi troverete davanti a una varietà di panini, condimenti e texture incredibilmente dettagliate. Potrete scegliere di mangiare sia le versioni tradizionali degli hot dog che una succosa bistecca insieme a tante altre prelibatezze. È sicuramente una mod che va a stonare con il mood fantasy di The Elder Scrolls V Skyrim, ma anche per questo Sausages of Solitude è già diventata una delle mod più curiose da installare.

Per godere anche voi di questa mod e iniziare a gustarvi tutte le prelibatezze dello street food made in Skyrim, sappiate che potete trovare la mod insieme a tutte le informazioni sul download e l’installazione sulla pagina dedicata del portale Nexus Mod. Oltre a una serie di preziosi e divertenti dettagli, a questo indirizzo troverete anche il link per scaricare questa folle mod.