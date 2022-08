Dopo aver passato buona parte della sua esistenza al lavoro su franchise di successo come quello di Total War (e soprattutto su un genere specifico), per Creative Assembly è giunto il momento di cambiare pagina. Oltre allo shooter HYENAS, infatti, il team di sviluppo britannico è attualmente al lavoro su un nuovo action game, come emerso da un annuncio di lavoro pubblicato sul proprio sito web.

Al momento i dettagli scarseggiano, ma dall’annuncio di lavoro sono emerse alcune indicazioni. La volontà di Creative Assembly è quella di creare un nuovo team di sviluppo interno, che lavoreranno appunto a un gioco action. Al momento la software house sta cercando un senior combat designer, un lead concept artist e un animatore. Pur essendo il progetto guidato dalla divisione britannica del team di sviluppo, la parte di sviluppo attiva è invece localizzata in Bulgaria e più precisamente nella sede di Sofia, che ha lavorato ad alcuni DLC della serie di Total War.

Non in realtà la prima volta che Creative Assembly lavora a qualcosa di diverso. La storia del team di sviluppo è d’altronde variegata di giochi molto diversi tra di loro. Al di là del genere strategico, infatti, la software house britannica ha lavorato decisamente bene anche su Alien: Isolation, un horror game in prima persona ispirato al franchise cinematografico. Nel corso dei primi anni della loro carriera, inoltre, si sono dedicati allo sviluppo di giochi differenti, anche su licenza come FIFA e racing game. Era solo questione di tempo, dunque, prima che il team esplorasse nuove possibilità anche con il genere action.

L’ultimo gioco a cui Creative Assembly ha lavorato è Total War: Warhammer 3. Il titolo è stato lanciato nel 2022 su PC ed è incluso anche su PC Game Pass. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.