Quest’oggi Logitech G, brand leader nella realizzazione di accessori per il gaming, ha svelato l’attesissima Logitech G CLOUD Gaming Handheld, un dispositivo appositamente creato per il cloud gaming. La nuova console offre controlli di gioco precisi, uno schermo FHD a 1080p, un’incredibile durata della batteria e un design elegante e leggero che consente ai gamer di accedere alle librerie di giochi per PC e console dal cloud in un modo nuovo e divertente.

La console portatile Logitech G CLOUD è stata sviluppata in collaborazione con Tencent Games e supporta lo streaming cloud di Xbox Game Pass Ultimate e NVIDIA GeForce NOW. I giocatori possono anche eseguire lo streaming di giochi locali da una console Xbox con l’app Xbox, i loro giochi Steam tramite SteamLink o scaricare app remote play, streaming video e altro ancora tramite il Google Play Store.

“Il cloud gaming è un modo nuovo ed entusiasmante di giocare. Adoro il fatto che si possa accedere alle librerie da qualsiasi luogo”, ha dichiarato Ujesh Desai, vicepresidente e direttore generale di Logitech Gaming. “Volevamo sfidare noi stessi a costruire un dispositivo perfettamente ottimizzato per il cloud gaming. Questo significa controlli di precisione, simili a quelli di un controller Xbox di fascia alta, un ampio schermo FHD, un’incredibile durata della batteria e un design leggero per consentire ai giocatori di godere di lunghe sessioni di gioco senza alcun compromesso”.

“Xbox Cloud Gaming è stato creato per consentire ai giocatori di tutto il mondo di accedere ai giochi Xbox quando vogliono, sul dispositivo che preferiscono”, ha dichiarato Catherine Gluckstein, vicepresidente Xbox Cloud Gaming di Microsoft. “Noi di Xbox abbiamo intrapreso questo viaggio per portare la gioia e la community gaming a un numero sempre maggiore di persone, e siamo entusiasti di vedere Logitech G lanciare questo dispositivo per il cloud gaming che delizierà i giocatori con i giochi Xbox in posti sempre nuovi”.