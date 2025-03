L'orologio di Marinelli in Death Stranding 2 diventa realtà

Nel panorama videoludico dove marketing e prodotti di lusso si intrecciano sempre più frequentemente, Kojima Productions ha svelato la sua ultima iniziativa commerciale che farà brillare gli occhi dei collezionisti più facoltosi.

In collaborazione con Hamilton, rinomato marchio svizzero dell'orologeria (che in molti conosceranno anche per via del celebre modello Ventura Quartz diventato celebre grazie a Men in Black), l'azienda guidata da Hideo Kojima lancerà sul mercato una replica dell'orologio indossato dal personaggio di Neil, interpretato dall'attore italiano Luca Marinelli, nel recente trailer di Death Stranding 2: On the Beach.

L'accessorio, che per essere un Hamilton in edizione limitata mantiene ancora un prezzo accessibile per i collezionisti di orologi, rappresenta un ulteriore esempio di come Kojima Productions stia espandendo i propri confini verso prodotti fisici di fascia alta.

Un pezzo da collezione per appassionati

Denominato American Classic Boulton Death Stranding 2 Limited Edition, questo esclusivo segnatempo sarà disponibile a partire dal 26 giugno 2025, data non casuale che coincide esattamente con l'uscita ufficiale del videogioco. Il prezzo fissato è di 1.395 franchi svizzeri, equivalenti a 1.650 euro, posizionandolo nel segmento degli accessori di lusso.

Le specifiche tecniche rivelano un oggetto di pregio: dimensioni di 36mm x 48mm con uno spessore di 13,7mm, scocca interamente realizzata in titanio e lancette dai caratteristici colori grigio e arancione. Anche il braccialetto, largo 28,5mm, è realizzato in titanio, garantendo leggerezza e resistenza. L'orologio non è solo bello da vedere, ma anche funzionale, con una riserva di energia che raggiunge le 80 ore e un'impermeabilità certificata fino a 50 metri di profondità.

Curiosamente, l'unico elemento che collega visivamente questo orologio all'universo di Death Stranding è il logo del gioco inciso sul retro della cassa. Questa scelta minimalista sarebbe stata dettata dall'artista Yoji Shinkawa, storico collaboratore di Kojima noto per il suo approccio estetico elegante e mai invasivo.

La produzione dell'American Classic Boulton è strettamente limitata a 2.000 esemplari in tutto il mondo, elemento che potrebbe renderlo un oggetto ancora più ambito dai collezionisti e dagli investitori in cerca di pezzi rari. Gli appassionati più attenti avranno notato come nel trailer del gioco, Neil colpisca ripetutamente il proprio orologio, quasi a suggerire un malfunzionamento dell'oggetto, ironia della sorte considerando il prezzo premium richiesto per la sua controparte reale.