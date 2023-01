Smilegate ha sbagliato. Gli sviluppatori di Lost Ark, uno dei giochi portati in occidente grazie ad Amazon Games, hanno commesso un grave errore durante un’ondata di ban avvenuta nel corso degli ultimi giorni. Ondata di ban mirata a eliminare diversi bot, che rischiavano di compromettere l’economia del gioco, ma che ha portato all’allontanamento di diversi giocatori innocenti, che in realtà non avevano fatto nulla, causando un rapido calo dei giocatori attivi (e non solo).

A pagare le conseguenze di questo errore, secondo quanto riportato online, sarebbero stati gli utenti con meno ore di gioco e che non hanno avviato il titolo da diverso tempo. Difficile dunque quantificare i danni reali, considerando che diversi giocatori potrebbero essersi addirittura dimenticati di avviare Lost Ark nel corso degli ultimi mesi e probabilmente non hanno interesse a informarsi.

Non solo giocatori inattivi. L’ondata di ban ha infatti coinvolto anche diversi utenti che giocavano regolarmente al titolo, tanto che in alcuni casi alcuni giocatori hanno deciso di revocare addirittura la licenza del gioco da Steam, in maniera tale da non poterci più accedere. A causa di questo allontanamento, Lost Ark è stato soggetto di review bombing, che in questo caso però è necessario per portare l’attenzione degli sviluppatori su questo problema.

Dopo qualche giorno dall’ondata di ban, Smilegate ha deciso di rispondere a tutti gli utenti e ora sta cercando di rimediare. Come? Semplicemente raccogliendo gli appelli contro il ban, che accelerano il processo di recupero degli account di Lost Ark. Si tratta di un tentativo di porre fine al backlash, ma è chiaro che qualcosa in Smilegate andrà cambiato. Non è infatti la prima volta che dal MMO vengono rimossi giocatori innocenti. Errori che alla fine pesano anche sul counter totale dei player e che rischiano di rovinare i successi dei giochi multiplayer.

