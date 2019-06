Luigi’s Mansion 3: tutte le informazioni rivelate durante l’E3 2019

Durante il Nintendo Direct della società giapponese a questo E3 2019 sono state mostrate ulteriori informazioni su Luigi's Mansion 3.

Durante una delle conferenze più attese della celebre kermesse di Los Angeles di quest’anno è stato finalmente rivelato qualcosa di più su uno dei titoli più attesi dai fan Nintendo. Stiamo infatti parlando del particolare ed interessantissimo Luigi’s Mansion 3.

Durante il Nintendo Direct all’E3 2019, infatti, si è parlato del nuovo capitolo della celebre saga ispirata all’idraulico acchiappa-fantasmi. Un’avventura che metterà i giocatori nei panni di un Luigi imprigionato in un misterioso hotel e con i suoi cari amici scomparsi nel nulla.

Il nostro compito sarà quello di farci strada tra innumerevoli piani e catturare una quantità industriale di malvagi fantasmi. Le entità saranno contraddistinte da una particolare barra della salute, che sarà necessario azzerare prima di poterle mettere in gabbia.

Fortunatamente avremo delle abilità tutte nuove in Luigi’s Mansion 3. Innanzitutto saremo dotati di una sorta di rampino che ci permetterà non solo di spostare e rompere ingombranti oggetti ma anche di privare i fantasmi di scudi e item vari. Un rampino decisamente versatile, non c’è che dire.

Luigi’s Mansion 3 vede inoltre l’introduzione anche di Gooigi, spettrale alter-ego di Luigi dalle fantastiche potenzialità. Gooigi potrà infatti aiutare il nostro acchiappa-fantasmi preferito e passare su varie trappole senza venire trafitto. Gooigi potrà inoltre venire impersonare da un altro giocatore.

Presentata infine la modalità a tempo ScareScraper in cui insieme a diversi altri giocatori dovremo sgominare un gran numero di fantasmi prima dello scadere del tempo.

Non è stata purtroppo rivelata nessuna data di lancio precisa. Luigi’s Mansion 3 uscirà in un generico 2019.

Che ne pensate dei dettagli svelati su Luigi’s Mansion 3 durante il Nintendo Direct di questo E3 2019? Il titolo ispirato al simpatico personaggio vi ha intrigato? Fateci sapere le vostre opinioni a riguardo nei commenti.