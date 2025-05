La Sicilia dei primi del Novecento rivivrà sugli schermi dei videogiocatori di tutto il mondo grazie a una collaborazione tutta italiana. Stormind Games, studio di sviluppo siciliano, ha unito le forze con Hangar 13 e 2K per dare vita a Mafia: Terra Madre (Mafia: The Old Country, il titolo originale), nuovo capitolo della celebre saga videoludica che per la prima volta approderà nell'isola mediterranea. Un progetto ambizioso che racconta le origini della criminalità organizzata nella Sicilia d'inizio secolo, frutto di una sinergia che valorizza l'expertise locale per garantire un'esperienza di gioco storicamente accurata e culturalmente autentica.

Il contributo di Stormind Games si è rivelato determinante nella costruzione di un'ambientazione che va oltre la semplice riproduzione visiva dei paesaggi siciliani. Lo studio ha messo a disposizione non solo le proprie competenze tecniche nello sviluppo videoludico, ma soprattutto una profonda conoscenza culturale del territorio, essenziale per catturare l'essenza di un'epoca complessa e affascinante come quella della Sicilia d'inizio Novecento.

Antonio Cannata, CEO di Stormind Games, ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa collaborazione: «La Sicilia è una terra di cultura e tradizione, e siamo incredibilmente orgogliosi di essere stati coinvolti in questo progetto. Non solo per la nostra esperienza nello sviluppo di videogiochi, ma anche per il ruolo che abbiamo avuto nel ricreare un'ambientazione siciliana autentica e credibile».

Il lavoro congiunto tra i due team si è concentrato sulla ricostruzione fedele di ogni aspetto dell'isola di oltre un secolo fa. Cannata ha sottolineato come questa attenzione ai dettagli abbia investito ogni riferimento culturale e narrativo: «Sono certo che Mafia: Terra Madre saprà raccontare la complessità e la bellezza della Sicilia, trasmettendola ai giocatori di tutto il mondo».

L'autenticità dell'esperienza di gioco non si limiterà all'aspetto visivo dei paesaggi e delle architetture siciliane, ma abbraccerà anche elementi sonori e linguistici, componenti fondamentali per un'immersione totale nel contesto storico-culturale dell'epoca. Per Stormind Games, questa collaborazione rappresenta un significativo passo avanti nel proprio percorso di crescita internazionale.

Mafia: Terra Madre promette di essere un'esperienza immersiva e narrativamente ricca, che porterà i giocatori alle radici stesse della criminalità organizzata. Ambientato nella Sicilia del 1900, il gioco introdurrà un cast completamente nuovo di personaggi, esplorando le origini di quei fenomeni criminali che nei precedenti capitoli della saga erano stati presentati nel loro sviluppo americano.

L'uscita del titolo è prevista per l'8 agosto 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (tramite Steam e NVIDIA GeForce Now). Sviluppato da Hangar 13 sotto l'egida di 2K, il progetto segna un ritorno alle radici storiche della mafia, esplorando il contesto sociale e culturale che ha dato origine a uno dei fenomeni criminali più noti al mondo.

La collaborazione con uno studio siciliano per un progetto di tale portata non rappresenta solo una scelta strategica per garantire l'autenticità dell'ambientazione, ma anche un riconoscimento della qualità raggiunta dall'industria videoludica italiana, sempre più capace di affermarsi sulla scena internazionale con produzioni di alto livello qualitativo e culturalmente significative.