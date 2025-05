Mafia The Old Country: ecco il nuovo trailer gameplay

La saga videoludica di Mafia torna alle sue origini con un nuovo capitolo ambientato nella Sicilia di inizio Novecento. Hangar 13 ha finalmente svelato il trailer di gameplay di Mafia: The Old Country (che potete visionare qui), annunciando che i giocatori potranno immergersi in questa nuova avventura criminale a partire dall'8 agosto 2025 su PC, PlayStation 5 (acquistabile su Amazon) e Xbox Series X|S. Il titolo rappresenta un'importante svolta narrativa per la serie, abbandonando gli scenari americani per raccontare le vere radici della mafia nella sua terra d'origine, con un'esperienza di gioco che promette di essere intensa e cinematografica.

Nick Baynes, presidente di Hangar 13, ha descritto il progetto come "un'esperienza lineare e mirata che combina una narrazione di qualità, l'immersione in un'epoca autentica e una rivisitazione raffinata del familiare gameplay di Mafia". L'obiettivo dichiarato è quello di offrire un racconto crudo e realistico delle origini del fenomeno mafioso, seguendo la storia di Enzo Favara, il protagonista che si ritroverà a prestare giuramento e a costruirsi una posizione all'interno dell'organizzazione criminale guidata da Don Torrisi.

Realizzato con l'Unreal Engine 5, il titolo promette una ricostruzione meticolosa della Sicilia dei primi anni del XX secolo, con un'attenzione ai dettagli che va dal paesaggio all'architettura, fino agli usi e costumi dell'epoca. Gli sviluppatori hanno investito risorse significative nella ricerca storica per offrire un'ambientazione autentica che faccia da sfondo a una narrazione intensa sulla nascita del fenomeno mafioso.

A differenza di molti titoli contemporanei che puntano su mondi aperti sconfinati o formule "live service" con contenuti in continua evoluzione, Mafia: The Old Country si presenta come un'esperienza narrativa concentrata e lineare. Il presidente di 2K, David Ismailer, ha chiarito questa scelta strategica: "Riteniamo che esista un vasto pubblico per le storie avvincenti che non richiedono un enorme impegno di tempo. Siamo entusiasti di offrire un gioco come Mafia: The Old Country nel nostro portfolio".

Questa decisione va controcorrente rispetto alle tendenze attuali del mercato, ma rappresenta un ritorno alle radici della serie, da sempre apprezzata per la qualità della narrazione e la profondità dei personaggi. Gli sviluppatori hanno scelto di privilegiare l'intensità dell'esperienza piuttosto che la sua durata, puntando su una storia ben strutturata e su sequenze di gameplay significative.

Il protagonista Enzo viene presentato come un personaggio complesso, caratterizzato da lealtà, senso dell'onore e obbedienza ai codici dell'organizzazione. Il trailer mostra sequenze di gameplay variegato che includono scontri a fuoco, inseguimenti con veicoli d'epoca e persino corse a cavallo, tutte ambientate nei suggestivi paesaggi siciliani dell'epoca. La varietà delle situazioni promette di mantenere alto il ritmo dell'azione, pur nel contesto di un'esperienza narrativa guidata.

Il team di sviluppo ha dedicato particolare attenzione alla ricostruzione della vita quotidiana siciliana di inizio secolo, cercando di catturare l'atmosfera autentica di un'epoca complessa e affascinante.