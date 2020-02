Magic Arena: ecco il campione dei Dreamhack Anaheim Arena Open!

Il Dreamhack Anaheim si è appena concluso lasciandoci il nome del vincitore dell’invito per il Magic Mythic Invitational Ikoria: è Aaron Gertler con il suo deck Temur Adventures.

Appena una settimana fa di questo mazzo non si sentiva nemmeno parlare e oggi, LittleBeep (il nick su Magic Arena di Gertler) lo ha riportato alla luce. Il mazzo scelto da Aaron è stata la scelta perfetta in un meta di UW control – la top 16 ne contava 8 -. Temur Adventure infatti ruota intorno al vantaggio costruito grazie alla carta “Lucky Clover” , un incubo per i control deck dato che permette di copiare ogni spell avventura e fare in modo di bypassare i counter. Inoltre il meta era assolutamente impreparato per il ritorno di questo archetipo e di conseguenza, nessuno era attrezzato per contrastarlo.

La finale – terminata senza intoppi con un risultato di 2 a 0 per LittleBeep – si è svolta incredibilmente fra il #1 (Gertler) ed il #2 (Davoudi) dei Mythic Ranked su Arena, in quello che sembrava essere uno spareggio per assicurarsi la top della ladder.

Mazzo utilizzato dal vincitore

Creatures (24)

4 Edgewall Innkeeper

4 Brazen Borrower

4 Bonecrusher Giant

4 Lovestruck Beast

4 Beanstalk Giant

4 Fae of Wishes

Spells (4)

3 Escape to the wilds

1 Incubation // Incongruity

Artifacts (5)

4 Lucky Clover

1 The Great Henge

Lands (27)

6 Forest

4 Island

2 Mountain

4 Stomping Ground

4 Breading Pool

3 Steam Vents

2 Temple of Abandon

1 Temple of Mystery

1 Temple of Epiphany

Sideboard (15)

1 Mystic Repeal

1 Shadowspear

3 Aether Gust

1 Disdainful Stroke

1 Negate

1 Fling

1 Return to Nature

1 Domri’s Ambush

1 Sorcerous Spyglass

1 Storm’s Wrath

1 Once and Future

1 Escape to the Wilds

1 Chandra, Awakened Inferno

Il mazzo è molto interessante e forte contro gran parte del meta. Uno dei dati più sconvolgenti è la sua win-rate che si aggira intorno all’80% con degli ottimi risultati contro i mazzi più giocati al momento!

