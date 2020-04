Man of Medan: in regalo un nuovo Friend Pass, ecco i dettagli

The Dark Picture Antologhy è probabilmente uno dei progetti più particolari degli ultimi anni. L’idea di fondo è portare a casa dei giocatori delle mini storie, come se fossero delle vere e proprio serie tv distaccate tra di loro. Supermassive Games ha già confermato che il programma è quello di sviluppare otto titoli già pianificati con due uscite all’anno. Lo scorso anno abbiamo potuto scoprire Man of Medan, primo di queste storie. Nel gioco impersoneremo cinque diversi protagonisti situati su una piccola barca nell’Oceano Pacifico meridionale. Sebbene possa trattarsi dell’ennesimo survival horror teen con finali multipli, il titolo offre diverse modalità una di queste chiamata Storia Condivisa che permette a due giocatori di giocare in cooperativa online.

In queste ore Supermassive Games e Bandai Namco hanno annunciato che tutti i possessori di Man of Medan avranno accesso al secondo Friend Pass, potendo così sperimentare una singola avventura completa del gioco attraverso la modalità citata poco fa con un amico che non possiede il titolo. Il processo è molto semplice, per poter accedere al gioco, l’amico in questione deve scaricare la prova gratuita del gioco sulla medesima piattaforma su cui si è ricevuto l’invito con il Friend Pass. Notate bene che sarà necessario scaricare l’ultima patch di Man of Medan per poter usufruire del pass. Se nel caso doveste essere utenti PC qui di sopra vi abbiamo lasciato un video guida tutorial.

L’offerta è valida fino al primo maggio, quindi avrete quasi un mese per usufruirne. Il Friend Pass è disponibile su PC, PS4 e Xbox One, ricordiamo infine che la data di uscita del secondo episodio Little Hope sembrerebbe stata svelata tramite un leak e quindi prevista per il prossimo 15 giugno, trattandosi di un rumor vi invitiamo a prendere con le pinze quest’ultima dichiarazione.

Cosa ne pensate di questa notizia? Giocherete assieme ad un amico a Man of Medan? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardante i titoli in uscita prossimamente.