Man of Medan: ecco un video italiano di gameplay sul personaggio di Shawn Ashmore

Man of Medan ci porterà in una nave maledetta e vi farà vestire i panni di un gruppo di giovani: ecco il personaggio interpretato da Shawn Ashmore.

Manca sempre meno all’uscita di Man of Medan, il primo capitolo della serie horror antologica “The Dark Pictures Anthology” sviluppata da Supermassive Games, già creatori di Until Dawn. Questo primo gioco ci vede nei panni di un gruppo di ragazzi che si ritrovano a esplorare una nave maledetta. Si tratta di un’avventura narrativa nella quale potremo compiere varie scelte che avranno impatto sulla trama e sulla sopravvivenza dei personaggi.

Ora, possiamo vedere un nuovo trailer di gameplay, incentrato sul personaggio interpretato da Shawn Ashmore. Ashmore non è estraneo al mondo dei videogame; nel 2016 ha infatti interpretato il protagonista di Quantum Break (Remedy Entertainment). Ha ovviamente ricoperto anche molti ruoli in film e serie di successo (X-Men, The Following, Veronica Mars). All’interno di Man of Medan, Ashmore interpreta Conrad, uno dei protagonisti controllati dal giocatore. Ecco a voi il filmato.

Ci viene spiegato che Conrad, sopratutto in partenza, è un personaggio un po’ rude e che tende a fare di testa propria. Ashmore ci ricorda però che uno dei punti di forza di Man of Medan è che è possibile cambiare il comportamento dei personaggi: Conrad potrebbe essere eroico e potrebbe salvare gli altri, oppure potrebbe decidere di dare la priorità solo a sé stesso, ad esempio. Possiamo anche vedere i vari attori che registrano le varie scene di gioco in motion capture.

Il gioco, come avete potuto sentire nel filmato, sarà completamente doppiato in italiano. Diteci, cosa ne pensate di Man of Medan? Il nuovo gioco di Supermassive Games vi ispira, oppure non è il vostro genere? Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal 30 agosto 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.