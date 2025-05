Clair Obscur: Expedition 33, guida ai finali

Se siete giunti quasi al termine del vostro arduo viaggio o siete semplicemente curiosi di scoprire come si dipanano i destini nell'affascinante e cupo mondo di Clair Obscur: Expedition 33, siete nel posto giusto. Il titolo di Sandfall Interactive è un'esperienza che non teme di porre domande difficili e di lasciare al giocatore il peso di scelte significative, specialmente quando si tratta della sua conclusione.

Questa guida è stata pensata per accompagnarvi attraverso le diverse ramificazioni narrative che vi attendono. Vi spiegheremo come accedere a ciascun finale, quali decisioni chiave influenzano l'esito della vostra spedizione e vi offriremo una riflessione più ampia sul significato di queste conclusioni, senza tuttavia pretendere di svelare una "verità" assoluta – perché, come scoprirete, il concetto di finale "migliore" è tanto sfumato quanto la stessa tecnica del "clair obscur" da cui il gioco trae ispirazione.

Ci sono finali multipli in Clair Obscur: Expedition 33, ma mettiamo subito in chiaro, prima che vi illudiate troppo, che non esiste un finale "buono". Dopo decine di ore di parate, salti e attacchi farete ritorno a Lumiere. Questo conduce a uno scontro finale epico (contro un personaggio che probabilmente potete immaginare, ma di cui non faremo spoiler), dopodiché vi verrà presentata una scelta — e le cose non sono esattamente come sembrano. Vi troverete di fronte a quella che appare come una decisione impossibile, ed è l'unica scelta che conta veramente nel gioco.

ATTENZIONE: SEGUONO SPOILER SULLA TRAMA DI CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33!

Come funzionano i finali in Clair Obscur: Expedition 33

Tecnicamente non è possibile vedere entrambi i finali di Clair Obscur: Expedition 33 in una singola partita. Detto ciò, dopo aver terminato il gioco e aver visto scorrere i titoli di coda, potete ricaricare il vostro salvataggio per ritrovarvi subito prima della scelta finale, se desiderate vedere entrambi i finali.

Ci sono due finali in Clair Obscur: Expedition 33:

Il finale di Maelle

Il finale di Verso

Continua a leggere per scoprire come ottenere entrambi i finali. Nota anche che non ci sono achievement o trofei legati ai due finali, a parte quello che otterrai per aver raggiunto la conclusione del gioco.

Come ottenere il finale di Maelle

Al finale di Maelle in Clair Obscur: Expedition 33 si accede scegliendo di combattere Verso nei panni di Maelle in una battaglia 1 contro 1 che ricorda il duello tra Maelle e Gustave nel prologo.

Questo scontro è più una sequenza animata che una vera e propria battaglia e, a questo punto della vostra partita, dovreste essere più che in grado di sconfiggerlo. Battere Verso conduce a una triste sequenza animata in cui Verso subisce il "gommage" e, mentre si avvia verso l'aldilà, supplica Maelle di non "ridipingerlo".

Come ottenere il finale di Verso

Al finale di Verso in Clair Obscur: Expedition 33 si accede tramite la stessa scelta che permette di ottenere il finale di Maelle, ma invece di scegliere di combattere come Maelle, dovrete combattere Maelle nei panni di Verso.

Questo attiverà un combattimento 1 contro 1 esattamente identico alla sua controparte con Maelle, solo che questa volta sarete dal lato opposto della battaglia ideologica. Sconfiggere Maelle porta a un'altra triste sequenza animata in cui Maelle si disintegra tra le braccia di Verso. Verso la consola e le dice che finché dipingerà nel mondo reale, non vivrà mai una vita indesiderabile.

Esiste un vero finale in Expedition 33?

Sebbene non esista un vero finale definitivo in Clair Obscur: Expedition 33, il miglior finale del titolo dipenderà... da te. Sta a te decidere con quale ideologia concordi nel finale del gioco.

Nel suo nucleo, Clair Obscur è una storia sul lutto e sui due estremi di come lo affrontiamo. Dopotutto, il titolo è Clair Obscur, la versione francese di chiaroscuro è una tecnica pittorica che contrasta fortemente luce e oscurità — due facce della stessa medaglia, quel genere di cose.

Da una parte, Maelle è stanca della sofferenza e del dolore delle vite che ha vissuto; vuole riportare tutti indietro con la tela, permettendo a ognuno di vivere la lunga vita che merita, ed è disposta a perdersi nel dipinto. Al contrario, Verso crede che, sebbene la vita sia ingiusta, sia essenziale non perdersi nella fantasia mentre il mondo reale ti scorre accanto. È consapevole che il dolore della sua morte nel mondo reale sta distruggendo la sua famiglia, e l'unico modo per sistemare veramente le cose è andare avanti. Nessuna delle due parti presenta una soluzione perfetta, ma con un argomento complesso come il lutto, non si poteva mai ottenere una risoluzione netta e definita.