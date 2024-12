Mariah Carey pronta a sbarcare su... Fortnite

Fortnite si prepara ad accogliere nuove skin natalizie di celebrità per l'evento Winterfest 2024, in programma dal 20 dicembre. Secondo autorevoli leak, Mariah Carey debutterà nel gioco con il suo iconico costume rosso e bianco del video "All I Want For Christmas Is You", mentre Snoop Dogg e Shaquille O'Neal riceveranno nuovi outfit a tema Babbo Natale.

L'arrivo di Mariah Carey in Fortnite segnerebbe il suo debutto nel mondo dei videogiochi, consolidando ulteriormente il suo status di "regina del Natale". La sua inclusione nel periodo natalizio appare particolarmente azzeccata, data l'onnipresenza della sua hit festiva.

Secondo le indiscrezioni, l'ingresso di Mariah sarà spettacolare: emergerà da un blocco di ghiaccio sulla mappa, riferimento a un popolare video in cui la cantante si "scongela" all'arrivo della stagione natalizia. I fan sperano che questo momento sarà accompagnato dalla sua caratteristica nota in registro di fischio.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Per Snoop Dogg e Shaq si tratta invece di un ritorno: il rapper è già presente come boss dell'area Doggpound, mentre l'ex cestista ha due skin esistenti (Super Shaq e DJ Diesel). I nuovi costumi natalizi andranno ad arricchire la loro presenza nel gioco.

L'evento Winterfest si conferma così un'occasione per Fortnite di rinnovare i contenuti e attirare l'attenzione dei giocatori, sfruttando l'appeal di star di fama mondiale e cavalcando l'atmosfera festiva.

D'altronde, l'evoluzione di Fortnite è stata caratterizzata da continui aggiornamenti e collaborazioni con celebrità e brand famosi. Questa strategia ha contribuito a mantenere il gioco fresco e rilevante nel corso degli anni. L'inclusione di personaggi famosi come skin giocabili è diventata una tradizione molto attesa dai fan.

Un aspetto meno noto di Fortnite è poi il suo impatto sull'industria musicale. Il gioco ha ospitato concerti virtuali di artisti come Travis Scott e Ariana Grande, attirando milioni di spettatori e aprendo nuove possibilità per l'intrattenimento digitale. Questi eventi hanno dimostrato il potenziale dei mondi virtuali come piattaforme per esperienze musicali innovative.