Strano ma vero. Nel corso della giornata di ieri, Nintendo ha annunciato un nuovo aggiornamento per Mario Kart 7. Non sarebbe qualcosa di così strano, se non fosse che il gioco debuttò nel 2011 su Nintendo 3DS e l’ultima patch risale a qualche mese dopo, ovvero maggio 2012. Insomma, dopo oltre dieci anni il colosso nipponico ha deciso di aggiornare un gioco praticamente morto e che ha un solo interesse di retrogaming.

Cosa apporta questa nuova patch? Non lo sappiamo con certezza. Il changelog diramato da Nintendo è infatti molto vago. “Sono stati rimossi alcuni problemi per migliorare l’esperienza di gioco”. Tutto qui e no, non stiamo scherzando: l’intero contenuto della patch è semplicemente questo. Quali siano questi problemi non ci è dato saperlo, anche se Kotaku ha provato a indagare, offrendo un’ipotesi decisamente interessante.

Secondo i colleghi del magazine statunitense, diversi glitch di Mario Kart 7 erano utilizzati per realizzare delle vere e proprie speed run. È molto probabile che alcuni dei problemi a cui fa riferimento l’unica riga di changelog a noi disponibile siano proprio questi glitch, anche se ovviamente la certezza non può esserci. C’è poi una seconda possibilità, ovvero che Nintendo abbia riscontrato qualche grave vulnerabilità del gioco, in grado di creare chissà quali danni alla console. Chiaramente è solamente una nostra ipotesi, però non ci diamo spiegazioni sul perché dopo oltre dieci anni il colosso nipponico abbia dovuto lavorare in fretta e furia a una patch per un gioco oggettivamente abbandonato.

Con l’aggiornamento a sorpresa di Mario Kart 7, ora forse è tutto pronto per poter lavorare alla nona iterazione della serie. Dopo anni di attesa, forse il 2023 potrebbe essere l’anno giusto per vedere un nuovo racing game della serie o almeno la speranza è questa. Si scherza, ovviamente, ma forse neanche troppo. Nel mentre, se volete fare un tuffo nel passato, tirate fuori il 3DS e la vostra scheda di gioco: magari un bel Natale a tema retrogaming è proprio dietro l’angolo.