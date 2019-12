Mario Kart Tour: arriva il multiplayer in tempo reale

Sicuramente una delle mosse più recenti da parte di Nintendo è stata quella di avventurarsi nel mondo del mercato mobile, grazie alla produzione di Super Mario Run e al più recente Mario Kart Tour, che ha riscosso un ottimo successo in ambito mobile con centinaia di milioni di download totali.

In particolare nel corso della giornata di oggi è stato annunciato che, a partire dalla data odierna e fino al prossimo 27 dicembre, sarà possibile testare per la prima volta il multiplayer in tempo reale di Mario Kart Tour. Quest’implementazione sarà disponibile per chi sarà iscritto al Mario Kart Tour Gold Pass, anche per chi effettuerà il periodo di prova durante questi giorni, mentre sarà implementata per tutti i restanti giocatori nel corso dei prossimi mesi.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Nintendo, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane. Vi ricordiamo infine che Mario Kart Tour è attualmente disponibile al download gratuito su entrambe le piattaforme mobile, rispettivamente iOS e Android.

E voi, state giocando ancora a Mario Kart Tour? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!