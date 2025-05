Mario Kart World fatto con l'IA? Nintendo smentisce le accuse

Le immagini nei cartelloni pubblicitari di Mario Kart World hanno scatenato un dibattito acceso sulla presunta adozione dell'intelligenza artificiale da parte di Nintendo, che ha prontamente respinto tali accuse. Tutto è iniziato durante una recente diretta Nintendo Treehouse, quando alcuni giocatori dalla vista acuta hanno notato elementi grafici insoliti nelle pubblicità in-game: un cantiere edile, un ponte e un'automobile dalle proporzioni decisamente strane hanno attirato l'attenzione della community. Nonostante sia pratica comune utilizzare elementi grafici provvisori nei titoli in fase di sviluppo, Nintendo ha categoricamente negato l'uso di strumenti AI generativa, dichiarando a Eurogamer che "immagini generate dall'intelligenza artificiale non sono state utilizzate nello sviluppo di Mario Kart World".

A differenza di altri colossi del settore, Nintendo ha espresso una posizione controcorrente. Shigeru Miyamoto, leggendario sviluppatore dell'azienda giapponese, ha dichiarato lo scorso settembre al New York Times che la compagnia preferisce seguire una "direzione diversa" rispetto al resto dell'industria videoludica quando si parla di AI. Un contrasto evidente con posizioni come quella di Andrew Wilson, CEO di EA, che ha definito l'intelligenza artificiale come "il nucleo stesso del nostro business".

Miyamoto ha spiegato questa filosofia distintiva: "C'è molto dibattito sull'AI, ad esempio. Quando ciò accade, tutti iniziano ad andare nella stessa direzione, ma è proprio lì che Nintendo preferisce intraprendere un percorso diverso". Queste parole rispecchiano il DNA creativo dell'azienda, da sempre orientata a distinguersi dalla massa con approcci originali.

La posizione di Miyamoto segue quella espressa dal presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, che a luglio aveva riconosciuto che l'AI generativa può essere utilizzata "in modi creativi", pur sollevando "questioni legate ai diritti di proprietà intellettuale". Furukawa ha sottolineato che Nintendo possiede "decenni di know-how nella creazione delle migliori esperienze di gioco" e che, pur essendo "aperti all'utilizzo degli sviluppi tecnologici", l'azienda continuerà a "offrire un valore unico che non può essere creato dalla sola tecnologia".

Le immagini controverse apparse nel trailer di Mario Kart World, vero o presunto utilizzo di AI a parte, rappresentano solo un piccolo tassello nella strategia di Nintendo, che continua a distinguersi per la sua capacità di innovare rimanendo fedele alla propria identità. L'approccio distintivo dell'azienda giapponese, che preferisce seguire strade meno battute piuttosto che rincorrere le ultime tendenze tecnologiche, si conferma ancora una volta come elemento caratterizzante della sua filosofia di sviluppo.