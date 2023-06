A sorpresa, durante l’Ubisoft Forward, è stato mostrato il DLC di Mario + Rabbids Sparks of Hope, il videogioco della serie che vede la collaborazione tra Super Mario e i Rabbids. Il contenuto aggiuntivo, che scopre le carte mostrando Rayman, il nuovo personaggio dedicato, mostra molto e potrebbe effettivamente riempire ulteriormente l’esperienza, aumentandone le ore di gioco.

Non resta altro che attendere, quindi, di saperne qualcosa in più. Mario + Rabbids Sparks of Hope è stato un videogioco incredibile e sulle nostre pagine lo abbiamo particolarmente apprezzato. Ora che Rayman si aggiunge all’opera, tutto diventa ancora più affascinante.