Mario + Rabbids Sparks of Hope a soli 29€ su Amazon! IMPERDIBILE!

Siete alla ricerca di nuovi titoli da aggiungere alla vostra libreria di Nintendo Switch? In tal caso sarete felici di sapere che Mario + Rabbids Sparks of Hope, il celebre gioco sviluppato da Ubisoft Milano, che anche nella nostra recensione abbiamo premiato con un sonante 9, è in super offerta a soli 29,99€ su Amazon!

Parliamo di un titolo davvero imperdibile per tutti i possessori di Nintendo Switch, soprattutto perché di recente è uscito il DLC in collaborazione con Rayman. L'offerta di Amazon, dunque, rappresenta l'occasione perfetta per acquistarlo senza dover attendere il Black Friday di novembre.

Mario + Rabbids Sparks of Hope, chi dovrebbe acquistarlo?

Mario + Rabbids Sparks of Hope rappresenta il titolo perfetto per voi se siete alla ricerca di un titolo leggero, che vi tenga compagnia a casa come in mobilità (non dovrete muovervi con i Joy-Con), e al contempo volete mantenere la spesa bassa. Mentre la maggior parte dei giochi Tripla A di Nintendo si aggira sui 60 euro, infatti, con metà del prezzo vi porterete a casa un'opera ideale sia per i fan di Super Mario che non.

Sparks of Hope, infatti, è anche un titolo incredibilmente accessibile, perfetto tanto per gli appassionati del genere strategico quanto per i giocatori alle prime armi. In tal senso, è ideale anche come regalo per i giocatori più piccoli, che potranno divertirsi a comandare i vari personaggi e godranno dell'umorismo tipico degli adorabili Rabbids.

Un'altra caratteristica da non sottovalutare è che grazie all'attuale promozione di Amazon potrete godere di uno dei prezzi più bassi a cui sia mai stato disponibile: fino a qualche veniva venduto a 49,99€, mentre il suo minimo storico è di 26,24€, raggiunto solamente una volta a settembre. L'importo attuale, essendo più alto di pochi euro, rappresenta il giusto compromesso, e difficilmente lo troverete a un prezzo più basso nel corso dei prossimi mesi.

Ciò detto, vi rimandiamo alla

