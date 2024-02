Prezzo TOP su Mario + Rabbids Sparks of Hope! (-67%)

Se cercate nuovi titoli con cui divertirvi in compagnia della vostra Nintendo Switch, non perdete l'offerta di oggi su Mario + Rabbids: Sparks of Hope, un'avventura in cui accompagnerete Mario e i simpatici coniglietti per vari pianeti a risolvere enigmi e affrontare battaglie tattiche piene di follia. Oggi Amazon lo propone in sconto del 67%, un'offerta incredibile che abbassa il prezzo a soli 19,99€, molti meno dei 60,99€ di listino. È l'occasione perfetta per aggiungere un nuovo gioco alla vostra collezione di titoli per Nintendo Switch!

Mario + Rabbids Sparks of Hope, chi dovrebbe acquistarlo?

Mario + Rabbids Sparks of Hope vi farà partire in compagnia di Mario, Luigi, Rabbid Peach e tanti altri personaggi, unendoli in una squadra che affronterà avventure incredibili nelle spazio, affrontando la malefica Cursa. Il gameplay mescola azione in tempo reale e strategia a turni, offrendovi un'esperienza ricca di divertimento e varietà: non saprete mai cosa vi aspetta.

Dovrete esplorare pianeti diversi e affrontare un gran numero di missioni diverse, sempre in compagnia dei vostri personaggi preferiti Nintendo e dei matti coniglietti targati Ubisoft. Con un prezzo di soli 19,99€, Mario + Rabbids Sparks of Hope è un elemento immancabile nella vostra collezione videoludica. Sarà capace di intrattenervi fondendo il carisma dei personaggi con l'avventura tipica dei giochi firmati Nintendo, creando il giusto mix tra azione, esplorazione e strategia. Siamo sicuri che il gioco vi terrà incollati allo schermo per tantissime ore, anche grazie alla sua narrativa incalzante e coinvolgente: non fatevelo scappare ora che è scontato del 67%!

Vedi offerta su Amazon