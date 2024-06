Mark Cerny di PlayStation "Non vogliamo creare PC a basso costo"

In una recente intervista rilasciata a GamesIndustry.biz, Mark Cerny, il designer di PlayStation, ha discusso le tendenze degli sviluppatori che lo hanno più sorpreso e vantaggi che le console mantengono rispetto ai PC gaming. Mentre le esclusive per console stanno quasi scomparendo, con Microsoft e Sony che iniziano a portare le loro produzioni su PC, Cerny ha sottolineato che l'intento di Sony non è quello di costruire PC a basso costo, ma piuttosto di sfruttare la libertà di progettazione offerta dal campo delle console.

Senza le limitazioni imposte da decenni di software Windows o dagli standard PC, Sony può innovare con interfacce GPU più efficienti e un’integrazione più profonda degli SSD. Queste scelte progettuali potrebbero aver influenzato alcune delle decisioni di Microsoft in merito a DirectX e DirectStorage, quest'ultimo promosso come risposta del PC ai tempi di caricamento ultra-rapidi della PS5, sebbene il suo utilizzo nei giochi PC sia stato relativamente limitato finora.

Mark Cerny ha inoltre evidenziato il vantaggio in termini di costo-prestazioni che la PS5 continua a mantenere rispetto ai componenti PC equivalenti, anche a tre anni dal lancio. Ha citato un video di Linus Tech Tips di febbraio, in cui il canale ha tentato di eguagliare le prestazioni della PS5 con componenti PC del valore di 500 dollari. Poiché il sistema includeva una scheda madre usata, Cerny ha suggerito che dovrebbe essere confrontato con una PS5 usata, reperibile su eBay a meno di 300 dollari.

Riguardo agli sviluppatori, Cerny si è detto sorpreso dall'adozione rapida del ray tracing e dall'obiettivo di raggiungere i 60 fotogrammi al secondo. Ha ammesso che il ray tracing accelerato dall’hardware è stata un'aggiunta tardiva nell'architettura della PS5. Si prevede che la futura PlayStation 5 Pro, attesa per la fine dell'anno, offrirà capacità di ray tracing notevolmente migliorate e upscaling assistito da machine learning.

Queste osservazioni riaffermano la posizione di Cerny sui vantaggi unici delle console rispetto ai PC e suggeriscono un'influenza continua delle scelte di progettazione della console sul mercato dei PC. Nonostante le convergenze tra le piattaforme, le console conservano caratteristiche distintive che ne validano il ruolo nel panorama tecnologico attuale.