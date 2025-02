Marvel Rivals: come ottenere skin gratis

Con la release ufficiale di Marvel Rivals all'interno delle più popolari piattaforme videoludiche in circolazione, Steam compreso, il gioco di Netease ha raggiunto una popolarità enorme, diventando uno dei videogiochi più popolari del momento e scalzando dal trono degli hero shooter Overwatch 2, lo sparatutto di Blizzard caratterizzato da una rocambolesca storia produttiva.

Marvel Rivals è un videogioco gratuito con microtransazioni legate soltanto al comparto estetico, con quindi costumi alternativi, skin e variazioni visive degli attacchi o del proprio personaggio; non tutto, però, si deve pagare e ci sono alcuni casi di skin che è possibile ottenere gratuitamente.

Oggi andiamo proprio a vedere come ottenere skin gratis in Marvel Rivals facendo attenzione agli eventi che caratterizzano il gioco!

Come riscattare gratis la skin alternativa di Iron Man in Marvel Rivals

Per celebrare il lancio di Marvel Rivals, Netease ha deciso di regalare una skin chiamata Model 42 legata ad una particolare armatura grigio e oro del popolarissimo eroe Marvel, ispirata alla serie Marvel Now.

In questo caso la procedura da seguire è semplicissima:

Dal menu principale apriamo l'icona dell'ingranaggio Selezioniamo la voce "Codice Pacchetto" Inseriamo il codice nwarh4k3xqy Riscattiamo il costume!

Come riscattare gratis la skin Will Of Galacta di Magneto

Fino al 31 dicembre 2024, guardando un canale twitch con drop attivi che sta giocando a Marvel Rivals, è possibile accumulare progressi per ottenere diversi premi.

Tra questi è presente anche una skin per Magneto che riprende il color scheme di Galactus.

Più nello specifico questa promozione è strutturata nella seguente maniera:

30 minuti di trasmissione : Spray "Will Of Galacta"

: Spray "Will Of Galacta" 1 ora di trasmissione : banner "Will of Galacta"

: banner "Will of Galacta" 2 ore di trasmissione : l'emote "Cosmic Collapse"

: l'emote "Cosmic Collapse" 4 ore di trasmissione: la skin "Will of Galacta"

Come riscattare gratis la skin Golden Moonlight di Moon Knight

Marvel Rivals ha una skin esclusiva per i videogiocatori che, giocando ranked, riescono a posizionarsi al di sopra di un certo rank! Se volete ottenere la skin Golden Moonlight per Moon Knight, che dona al nostro eroe una splendida cravatta dalle venature dorate, è infatti necessario giocare partite competitive fino ad arrivare al rango GOLD (ORO) o superiore!

Come riscattare gratis la skin Moonlit Witch di Scarlet Witch

In Marvel Rivals c'è una skin chiamata Moonlit Witch che è stata gratuitamente regalata a tutti quelli che hanno partecipato alle closed alpha del gioco. Al momento, infatti, la skin non è più ottenibile e non è dato sapere se un giorno tornerà all'interno dello shop!

Come riscattare gratis la skin Jovial Star per Star-Lord

Per ottenere gratuitamente la skin Jovial Star per Star Lord è necessario ottenere 400 punti all'interno del viaggio eroico, il simil battle pass gratuito in cui è possibile avanzare completando compiti e raggiungendo obbiettivi con vari personaggi. Questi si possono trovare all'interno della tabella obbiettivi nella sezione interna del proprio profilo, sotto la scheda viaggio eroico.

Come riscattare gratis la skin Ivory Breeze per Storm

Esattamente come abbiamo visto per Star-Lord, anche Storm ha una skin gratuita! Questa si chiama Ivory Breeze e si può ottenere accumulando 200 punti all'interno del viaggio eroico!

Come riscattare gratis la skin Cyan Clash di Venom

La skin Cyan Clash per Venom, uno dei personaggi più performanti della stagione 0 del gioco, è necessario aver giocato a Marvel Rivals durante le closed alpha!