Marvel Rivals: grande crossover in arrivo con altri giochi Marvel

NetEase Games ha annunciato un crossover di Marvel Rivals con altri importanti titoli del franchise, tra cui Marvel Snap, Marvel Puzzle Quest e Marvel Future Fight, previsto per il nuovo anno. L'evento, definito una "nuovissima collaborazione", sarà lanciato il 3 gennaio 2025, segnando il primo grande evento per lo sparatutto di genere hero shooter dal suo lancio avvenuto meno di un mese fa.

Questa iniziativa si inserisce nel contesto della Stagione 0: Dooms' Rise di Marvel Rivals, che già presenta diverse collaborazioni. Tuttavia, nessuna di queste coinvolge così tanti giochi Marvel di alto profilo contemporaneamente. Il crossover fa parte delle celebrazioni invernali in corso fino al 9 gennaio 2025.

Sebbene i dettagli specifici sulle missioni o le ricompense non siano ancora stati rivelati, è probabile che l'evento includa elementi familiari come oggetti da collezione, titoli esclusivi e missioni specifiche. Questi elementi sono già presenti in altre collaborazioni di Marvel Rivals, come quella attuale con Fortnite, che offre ai giocatori un deltaplano gratuito e la skin di Doctor Doom.

Marvel Rivals ha già dimostrato di saper coinvolgere i fan con offerte interessanti, come le skin gratuite e le missioni affiliate ai Twitch drop, che permettono di sbloccare contenuti come l'outfit di Magneto semplicemente collegando gli account e partecipando agli eventi di streaming.

Insomma, con l'arrivo imminente della Stagione 1 e la programmazione di numerosi film Marvel, si prospettano ulteriori significative opportunità di crossover per Marvel Rivals in futuro. Questa collaborazione multi-gioco potrebbe essere solo l'inizio di una strategia più ampia per integrare l'universo videoludico Marvel.