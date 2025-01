Marvel Rivals, gli sviluppatori useranno il pugno duro per chi usa mouse e tastiera su console

NetEase Games, sviluppatore di Marvel Rivals, ha annunciato misure severe contro l'uso di adattatori per mouse e tastiera su console, considerandolo una forma di cheating. L'azienda minaccia sospensioni temporanee o permanenti degli account e rimozione dalle classifiche per i giocatori che utilizzano questi dispositivi.

La decisione mira a preservare l'equità competitiva tra giocatori PC e console. Gli adattatori in questione consentono ai giocatori console di utilizzare mouse e tastiera, ottenendo potenzialmente un vantaggio ingiusto rispetto a chi usa il controller. NetEase afferma di aver sviluppato strumenti di rilevamento e di impiegare moderatori umani per individuare l'uso di questi dispositivi.

Marvel Rivals offre diverse impostazioni di aim assist per i giocatori con controller, sia su PC che console. L'uso di adattatori permetterebbe di sfruttare sia la precisione del mouse che l'aim assist, creando uno squilibrio competitivo.

Nel suo annuncio, NetEase ha citato esplicitamente alcuni produttori di adattatori come XIM, Cronus Zen e KeyMander, avvertendo che il loro utilizzo potrebbe portare a sanzioni. L'azienda ha inoltre implementato un sistema di replay che consente ai giocatori di rivedere le partite e segnalare eventuali sospetti di cheating.

Nonostante Marvel Rivals supporti il crossplay, i giocatori console non possono partecipare alla modalità competitiva con quelli PC. Questa limitazione sembra essere un'ulteriore misura per mantenere un ambiente di gioco equo.

Altri titoli competitivi hanno adottato approcci simili in passato. Call of Duty (acquistabile su Amazon) ha introdotto restrizioni sull'uso di questi dispositivi nel 2023, mentre Rainbow Six Siege ha implementato un sistema chiamato Mousetrap che introduce lag di input per i giocatori sospettati di utilizzare adattatori.

La scelta di NetEase non è un mistero, vista crescente attenzione del settore verso la preservazione dell'integrità competitiva nei giochi multiplayer cross-piattaforma (e di problemi ce ne sono stati parecchi). Resta da vedere come questa politica influenzerà la community di Marvel Rivals e se altre aziende seguiranno un approccio simile in futuro.