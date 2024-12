Marvel Rivals ti fa vincere con i bot se sei troppo scarso

NetEase ha introdotto bot nel gioco Marvel Rivals per migliorare l'esperienza dei giocatori dopo perdite consecutive. Secondo un rapporto di un membro della community, i bot appaiono solo nel modalità Quickplay dopo due sconfitte di fila, creando partite con 4 giocatori umani e 2 bot contro 6 bot avversari.

Questa pratica solleva, ovviamente, questioni etiche riguardo la trasparenza del gameplay: i bot sono progettati per giocare male, dando ai giocatori un falso senso di abilità che potrebbe incoraggiarli a spendere denaro nel gioco. La community sta chiedendo a NetEase di essere più trasparente sulla presenza dei bot.

Il rapporto, pubblicato dal giocatore ciaranxy, evidenzia che i bot appaiono solo in Quickplay e non in modalità Competitiva. Dopo due sconfitte consecutive, le probabilità di essere inseriti in una lobby con bot sono molto alte. I bot sono tutti di livello 1 e hanno profili con "accesso limitato".

Secondo ciaranxy, lo scopo di NetEase sarebbe quello di trattenere i giocatori gonfiando artificialmente il loro senso di abilità. Questo porterebbe gli utenti a investire più tempo nel gioco e quindi ad essere più propensi ad acquistare il Battle Pass o altri contenuti a pagamento.

La rivelazione ha suscitato - senza troppe sorprese - reazioni contrastanti nella community di Marvel Rivals: alcuni content creator, che hanno preferito rimanere anonimi, confermano di aver sperimentato partite con bot. Molti giocatori chiedono a NetEase di essere più trasparente sulla presenza dei bot e di dare la possibilità di scegliere se giocare contro di essi o meno.

NetEase non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito a queste accuse. La questione solleva interrogativi sull'integrità del gameplay e sulla fiducia tra sviluppatori e giocatori. Molti si aspettano che l'azienda affronti presto la questione, magari rimuovendo i bot o rendendone più chiara la presenza durante le partite.

La pratica di utilizzare bot non dichiarati per migliorare artificialmente l'esperienza di gioco non è nuova nell'industria videoludica, ma solleva sempre dibattiti sulla trasparenza e l'etica delle meccaniche di gioco. Sarà interessante vedere come NetEase risponderà a queste accuse e se apporterà modifiche al sistema attuale di Marvel Rivals.