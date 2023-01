Non c’è alcun dubbio che Marvel Snap sia stato uno dei migliori titoli usciti l’anno scorso. Ancora oggi, dopo mesi dal lancio, il titolo di carte basato sui personaggi Marvel sta riscontrando un successo incredibile, con sempre più appassionati che accorrono giornalmente a popolare i server del titolo presente sia su dispositivi mobile che su PC. Proprio per dare nuova linfa a questo continuo successo, il team di sviluppo è pronto a rilasciare un nuovo update tutto dedicato alla componente PvP.

Questo nuovo update per Marevl Snap era già atteso all’uscita nelle ultime fasi dell’anno scorso, ma fino ad oggi il team ha voluto prendersi del tempo maggiore rimandando il rilascio dell’aggiornamento. Ora, a distanza di diverse settimane, si è tornati a parlare in modo molto concreto di questo nuovo atteso update, con il team di Snap che ha recentemente annunciato che il nuovo aggiornamento PvP è in arrivo il 31 gennaio 2023.

L’update è andato incontro a un rinvio a causa di alcune problematiche emerse a poco dal lancio originario, con il team che si è subito impegnato a risolvere le questioni critiche. La patch in questione, introdurrà anche i Series Drops; diversi aggiornamenti alla rarità delle carte. Con ogni lancio di serie, alcune carte Serie 5 passeranno alla Serie 4 e alcune carte della Serie 4 passeranno alla Serie 3, rendendo ognuna 10 volte più comune e, di conseguenza, più economica all’interno dello shop.

Attualmente, le carte della Serie 5 che passano alla Serie 4 con l’aggiornamento di questo mese sono: Valkyrie, Super-Skrull, Bast, Shuri e Black Panther. Le carte della Serie 4 che passeranno alla Serie 3, invece, saranno: Luke Cage, Absorbing Man, She-Hulk e Titania. Queste carte diventeranno più facili da ottenere sia giocando che all’interno del negozio.

