Marvel Snap non funziona? L'editore rischia di chiudere

ByteDance, la società cinese dietro l'app popolare TikTok, sembra essere intenzionata di chiudere il suo marchio di giochi Nuverse e di abbandonare l'area dei videogiochi mainstream.

L'azienda ha comunicato a Reuters di aver deciso di ristrutturare la sua divisione gaming dopo un'attenta revisione, senza fornire ulteriori dettagli.

"Esaminiamo regolarmente le nostre attività e apportiamo modifiche per concentrarci sulle aree di crescita strategica a lungo termine. A seguito di una recente revisione, abbiamo preso la difficile decisione di ristrutturare la nostra divisione dei giochi", ha dichiarato un portavoce dell'azienda.

A quanto sembra, ByteDance informerà i dipendenti proprio oggi di interrompere il lavoro su giochi ancora non pubblicati entro dicembre, cercando al contempo modalità per disfarsi dei titoli già lanciati.

Questa decisione avrà un impatto negativo su centinaia di dipendenti, continuando l'ondata di licenziamenti che sta colpendo il mercato dei videogiochi dall'inizio del 2023.

Per chi non lo sapesse, Nuverse ha gestito la pubblicazione di "One Piece: The Voyage", "Crystal of Atland", ma soprattutto Marvel Snap.

A quanto sembra, nonostante quest'ultimo sia stato accolto positivamente dall'utenza e dalla critica, accumulando un grandissimo numero di giocatori, non è riuscito a risultare un successo commerciale a livello economico.