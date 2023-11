Marvel Snap | Migliori mazzi con Elsa Bloodstone

Halloween ha abito la sua grande protagonista anche su Marvel Snap: Elsa Bloodstone, la cacciatrice di mostri. La giovane super umana dei fumetti Marvel ha fatto anche la sua apparizione nel gioco di carte più amato del momento e non ha voluto assolutamente passeggiare sullo sfondo da comparsa. Elsa Bloodstone è una delle carte più forti di Marvel Snap.

Ha cambiato radicalmente il meta attuale e si è inserita con prepotenza in diversi archetipi già esistenti, anche in molti storici. Il suo potere è alquanto unico e recita:”+2 Forza a tutte le altre carte che, quando giocate, riempiono un campo”, e pensate che prima della grande patch dava +3. Credo che anche i meno attenti avranno capito sin da subito le sinergie clamorose che vi sbandiera questa carta. Rafforza, in primis, carte che incentivano il completamento delle location, come Angela, ma c’è molto di più.

Immaginate di completare un campo con Nightcrawler, Jeff o Kitty Pride e subito avrete compreso l’esponenziale potere di questa carta. Usare carte che si possono spostare o rimuovere per continuare a trarre vantaggio dal suo effetto è ciò che rende Elsa Bloodstone un personaggio irrinunciabile da avere in collezione. Come sfruttarla al meglio però?

Loki

Il primo mazzo che vi propongo con Elsa è quello che mi ha convinto di più, sia in classificata che in conquista. Parliamo del deck con Loki, uno dei personaggi più amati del mondo Marvel, nonché protagonista indiscusso della stagione di settembre 2023. Il mazzo in questione ha subito così tanto nerf e cambiamenti che sarebbe onesto elencare quali non sono stato fatti, ma continua ad essere sommamente ai vertici del meta. Non importa quale siano le nuove carte, i rapporti vittoria e sconfitta degli altri o le stagioni correnti, il dio dell’inganno strapperà sempre con forza cubi ai vostro avversari e riesce ad essere spesso imprevedibile.

Elsa Bloodstone dona al mazzo un elemento in più da non sottovalutare: la prolificazione vantaggiosa nei campi di gioco. Capita, talvolta, che Loki non riesca a copiare delle vere e proprio combo dal vostro avversario o pezzi in grado di generare una condizione di vittoria chiara ed immediata. Il semplice atto di giocare tutta la vostra mano con Elsa Bloodstone sul terreno vi garantirà enormi vantaggi.

Move

Come già accennato nell’incipit, Elsa Bloodstone lavoro bene in sinergia con le carte dotate di un’abilità di movimento. Talvolta, può risultare cruciale giocare qualche personaggio in un campo e avere poi la necessità (o l’imprevedibilità) di spostarlo altro. Trattasi di casistiche lampanti quando pensiamo a Nightcrawler, Jeff o Visione, per citare i più impattanti.

La struttura del mazzo rimane ben racchiusa nel proprio recinto creativo: non cambia nulla rispetto al movimento control che siete abituati a vedere, ma lavorerete ancor meglio sul puntare a portare a casa due campi.

Bounce

La meccanica rimbalzo (o bounce, appunto) continua a spuntare fuori ciclicamente quando spuntano carte molto forti, capaci di supportare tale strategia. Dalla sua uscita il mazzo ha avuto parecchie perdite, dovute ai continui nerf, anche pesanti, verso molte delle sue carte chiave. La ragion d’essere del mazzo è molto semplice: riutilizzare più volte gli effetti distruttivi delle proprie carte a costo basso e, nel mentre, potenziare carte come Bishop e Angela.

Elsa Bloodstone in tal senso offre un duplice vantaggio: da un lato potenzia le carte che devono rimanere nei campi, mentre dall’altro regala un potenziamento non indifferente a tutte quelle carte basse che poi verranno rimbalzate in mano.