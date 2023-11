Marvel Snap: migliori mazzi Pool 4

Avete fatto salire il vostro livello collezioni sopra il 486? Allora avrete per forza di cose sbloccato il quarto pool di carte di Marvel Snap e, sicuramente, vi starete chiedendo quali siano i mazzi migliori da giocare. Quest'oggi andiamo a scoprire da vicino quali sono i migliori mazzi del pool 4 di Marvel Snap, portando sul campo cinque diversi archetipi alle volte provenienti dai meta dei precedenti pool, alle volte invece completamente originali e imperniati su carte presenti soltanto all'interno di questo contesto.

I migliori mazzi del pool 4 di Marvel Snap che abbiamo realizzato per voi sono stati ragionati in base alle informazioni presenti all'interno di questo strumento, lo stesso con cui abbiamo assemblato poi le grafiche.

INDICE

Mazzo Lockjaw - Mbaku

Partiamo subito con un mazzo molto interessante: una versione potenziata dell'archetipo Lockjaw, di per sé niente male all'interno del pool 3 ma che con M'baku dal pool 4 ottiene una marcia in più. Il mazzo gira intorno alla carta Lockjaw che permette di scambiare una carta giocata nella sua corsia con una random presente ancora nel mazzo; questo di fatto permette di giocare carte come The Infinaut che altrimenti risulterebbero pesantissime da giocare.

Le sinergie con il resto del mazzo prevedono carte a basso costo come Wasp o carte come le due tipologie di Thor, entrambe perfette per ripescare Mjolnir direttamnte dal mazzo. Le carte dal basso costo di mana vanno giocate sulla corsia di Lockjaw, così da essere scambiate per carte molto più potenti come quelle presenti all'interno del mazzo. L'endgame del mazzo, piuttosto semplice, prevede Magneto per scombussolare i piani avversari, Dracula da potenziare attraverso Infinaut o America Chavez e Giganto che da solo ha un ottimo Body. Le mosse di "controllo" vengono gestite da Leech, che inibisce le abilità delle giocate avversarie.

Lista mazzo Lockjaw - Mbaku

Wasp

M'Baku

Lockjaw

Thor

Dracula

Jubilee

Leech

Jane Foster's Thor

America Chavez

Magneto

Giganto

The Infinaut

Mazzo Big Shuri

Shuri è senza dubbio la regina di questo mazzo, proprio perché carta del pool 4. La sua capacità è quella di raddoppiare la potenza della successiva carta che viene giocata, caratteristiche che va a nozze con carte come Black Panther che di per sé vedono raddoppiare la propria potenza solo perché giocata. A questo dobbiamo sommare carte come Wong (fa eseguire per 2 volte gli effetti di Shuri e Black Panther), Taskmaster (che è in grado di copiare il grado di potenza dell'ultima carta giocata) o Arnim Zola, che permette di sacrificare una carta per crearne 2 copie nelle altre corsie. I problemi di risorse vengono gestiti da Sunspot, Zero va giocato in combo con Red Skull come piano di riserva ed America Chavez è lì a fare da scrematura. Un mazzo dalla potenza esplosiva a dir poco.

Lista mazzo Big Shuri

Sunspot

Zero

Armor

Maximus

Shuri

Wong

Taskmaster

Black Panther

Red Skull

Arnim Zola

America Chavez

She-Hulk

Mazzo Zhe-Ath

Questo mazzo basa il suo gameplan su Zabu e la sua capacità di dimezzare il costo delle carte che hanno un costo di mana pari a 4. Il mazzo, fortunatamente, ha la capacità di funzionare anche senza Zabu, complice la presenza di Sunspot che permette di ottimizzare il mana. Il meglio del mazzo è dato da una serie di combo da giocare durante terzo, quarto, quinto e sesto turno. La strategia di riserva, comunque, resta accumulare mana e giocare, in ordine, Zabu, Wave, Morte e poi chiudere come si preferisce.

Nello specifico la combo si struttura in questa maniera:

Turno 3: Zabu (fa costare 2 in meno le carte che costano 4) Turno 4: Armor (le carte in questa corsia non possono essere distrutte + Attuma (se hai altre carte qui alla fine del turno vengono distrutte, armor nullifica tale effetto) Turno 5: Spiderman (l'avversario non può giocare carte in questa corsia il prossimo turno) Turno 6: esistono un paio di chiusure: Shang Chi + She Hulk + Drax (si pulisce il board avversario) o Drax + She-Hulk + Ghostrider + Blackcat (quest'ultima rianimata con Ghostrider dopo essere stata scartata)

Lista carte mazzo Zhe-Ath

Sunspot

Armor

Zabu

Wave

Black Cat

Ghost Rider

Shang Chi

Spider Man

Drax

Attuma

She-Hulk

Death

Sucker Punch

Qui abbiamo a che fare con un mazzo bizzarro, di quelli che non ti aspetti di norma. Anche questo sfrutta Zabu per massacrare gli altri mazzi del pool 4, avendo dalla sua un'idea di base molto interessante: giocare Magik in combo con Ghost Rider per prendere di sprovvista gli avversari. Magik, una volta in campo, trasforma una corsia in Limbo obbligando il gioco a proseguire fino al settimo turno. Giocando questa carta di sesto turno quello che succede è che si scombussolano i piani avversari, solitamente votati al massimizzare al sesto turno le possibili risorse.

Sfruttando Zabu è possibile giocare combinazioni di carte incredibilmente potenti come finisher durante il settimo turno, così da vincere la partita: qualche esempio è rappresentato da Enchantress, Shang-Chi e Jubilee; al posto di quest'ultima è possibile anche giocare Dracula, specie se in mano si ha un Infininaut a prendere polvere.

In alternativa è sempre possibile giocare Ghost Rider per rianimare Infininaut dopo averlo scartato con Ghost Rider, giocando poi Magik durante il turno 6 per poi chiudere come America Chavez o She-Hulk. In tutto questo è possibile massimizzare il mana ottenuto attraverso Sunspot, da giocare quanto prima possibile (tanto probabilmente finirà rimosso da un Killmonger ma meglio lui che altri).

Lista carte mazzo Sucker Punch

Sunspot

Zabu

Lady Sif

Dracula

Jubilee

Ghost Rider

Shang-Chi

Enchantress

Magik

America Chavez

She-Hulk

The Infinaut

Mazzo Gladiator Surfer

Vi piace l’idea di controllare il board avversario e di scatenare il terrore negli occhi altrui?

Questo mazzo potrebbe fare al caso vostro. Oltre a essere composto da carte in generale molto forti (Sera su tutte), questa decklist include Killmonger per eliminare tutte le carte con costo 1, Negasonic Teenage Warhead che rimuove 1 pezzo sempre all’avversario e Gladiator, che lotta direttamente con una delle carte avversarie per romperla; Silver Surver permette già di ingrandire il notevole body di Gladiator, così da rendere praticamente sicura la sua vittoria.

Lista carte Mazzo Gladiator Surfer

Forge

Nova

Goose

Brood

Negasonic Teenage Warhead

Rogue

Silver Surfer

Killmonger

Mobius

Spiderman

Gladiator

Sera

Mazzo Wong Panther

L’idea di creare una singola creatura sostanzialmente indistruttibile è il sogno di tantissimi dei cattivi che abitano il mondo di Marvel Snap. Con questo mazzo e, sopratutto, con la sinergia tra Black Panther e Wong possiamo effettivamente arrivare a creare qualcosa del genere.

Idealmente il gameplan prevede di giocare nella stessa location, in maniera consecutiva, Wong, Black Panther e Odin, così da creare un luogo con almeno 42 di forza. Il resto delle carte permette di complicare la vita all’avversario nelle altre location, utilizzando Iceman per rallentarne il gioco o Scorpion per rendere tutto più difficile.

Chiusura alternativa rappresentata da White Tiger, che inizierà a generare pedine da 8 punti forza con gran rapidità una volta giocati Odin e Wong.

Lista carta Wong Panther