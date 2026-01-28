Polyphony Digital inaugura il 2026 con un corposo aggiornamento per Gran Turismo 7 (acquistabile qui) che porta in dote tre vetture dalle anime radicalmente diverse: due macchine da competizione pure e un sorprendente bolide elettrico firmato da un'azienda più nota per smartphone che per supercar. L'update 1.67, disponibile dal 29 gennaio alle ore 7:00 CET, testimonia la volontà dello studio giapponese di mantenere viva l'esperienza racing anche a distanza di anni dal lancio, arricchendo il parco veicoli con modelli che spaziano dalle GT3 alle touring car fino alle BEV da record. Si tratta di un'iniezione di contenuti che arriva in concomitanza con le qualificazioni online del Gran Turismo World Series, rafforzando l'ecosistema competitivo del titolo PlayStation.

La prima protagonista dell'aggiornamento è la Porsche 911 GT3 R (992) '22, versione da corsa senza compromessi della leggendaria sportiva tedesca. Acquistabile tramite Brand Central utilizzando i crediti di gioco, questa GT3 monta un sei cilindri aspirato da 4,2 litri capace di erogare 564 CV, sfruttando una scocca realizzata in fibra di carbonio e aramide per contenere il peso. Il passo allungato rispetto alla versione stradale migliora la stabilità ad alta velocità, mentre le sospensioni derivate dalla tecnologia RSR e i freni AP Racing garantiscono prestazioni da competizione autentica. Si tratta di una delle GT3 più iconiche attualmente in circolazione nei campionati internazionali, perfetta per gli eventi World Touring.

Sul fronte touring car arriva la Hyundai Elantra N TC '24, berlina coreana trasformata in arma da pista secondo i regolamenti internazionali delle competizioni turismo. Il propulsore turbo da 2 litri eroga circa 279 CV con una coppia di 40,0 kgfm, sufficienti per uno scatto 0-100 km/h in 5,3 secondi dalla versione stradale. La variante TC si distingue per l'assetto aerodinamico wide-body, splitter in carbonio e alettone posteriore maggiorato che generano deportanza aggiuntiva, mentre il cambio sequenziale a sei rapporti, le sospensioni regolabili da gara e l'impianto frenante potenziato la rendono competitiva sul tracciato. Il roll cage omologato e la rigidezza strutturale incrementata completano la trasformazione di una berlina di serie in una vera racing machine.

La Xiaomi SU7 Ultra sviluppa 1.548 CV grazie a tre motori elettrici, con quelli posteriori capaci di raggiungere 27.200 giri al minuto

Il vero colpo di scena dell'update è rappresentato dalla Xiaomi SU7 Ultra '25, bolide elettrico del gigante tecnologico cinese che segna l'ingresso del brand nel settore automotive ad alte prestazioni. Questa BEV monta un sistema a trazione integrale con tre motori elettrici che sviluppano complessivamente 1.548 CV, con i propulsori posteriori che raggiungono i 27.200 giri al minuto. Le performance sono da hypercar: accelerazione 0-100 km/h in appena 1,98 secondi e velocità massima di 350 km/h, numeri che la collocano tra le elettriche più estreme mai prodotte. La struttura sfrutta pannelli carrozzeria in fibra di carbonio, architettura cell-to-body e tecnologia Gigacasting per ottimizzare rigidezza e peso, mentre il kit aero genera 285 kg di deportanza. I freni garantiscono uno spazio di arresto di soli 30,8 metri dai 100 km/h, prestazione degna di una supercar termica da pista.

Oltre alle vetture, l'aggiornamento introduce tre nuovi eventi nei Circuiti mondiali dedicati alle categorie Turismo 600, 700 e 800, ambientati rispettivamente al Nürburgring Nordschleife, a Spa-Francorchamps e al Mount Panorama. I tracciati scelti rappresentano alcune delle sfide più iconiche del motorsport mondiale, dalla leggendaria Nordschleife tedesca con i suoi oltre 20 chilometri ai saliscendi del circuito australiano. Viene inoltre aggiunto il Menu extra nº 52 dedicato a "Hyundai N", sbloccabile dal Livello collezionista 58, che celebra la divisione sportiva del marchio coreano.

Sul fronte visivo debutta la nuova sezione Scapes denominata "Bordi delle strade della California", che permette ai giocatori di immortalare i propri bolidi su sfondi ispirati ai paesaggi californiani. La modalità fotografica di Gran Turismo rimane uno dei punti di forza della serie, consentendo agli appassionati di creare scatti professionali delle proprie collezioni virtuali. L'espansione costante delle location disponibili testimonia l'attenzione di Polyphony per questo aspetto complementare al racing puro.

L'aggiornamento arriva mentre sono in corso le qualificazioni online della Manufacturers Cup per il Gran Turismo World Series, con i piloti che si sfidano per conquistare un posto negli Eventi live. Il Round 5 è attualmente attivo, mentre l'ultimo appuntamento è fissato per sabato 31 gennaio. Successivamente partiranno le qualificazioni della Nations Cup, programmate in sei round dall'11 al 28 febbraio. Si tratta di un'opportunità per i giocatori di misurarsi con la competizione di alto livello e potenzialmente qualificarsi per le finali mondiali, confermando Gran Turismo come pilastro dell'esports racing.