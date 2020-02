Marvel Ultimate Alliance 3: il prossimo DLC arriverà durante il mese di Marzo

Il 2019 è stato senz’ombra di dubbio accompagnato da un numero più che degno di titoli. Durante l’anno scorso siamo stati testimoni di opere a dir poco sbalorditive che in qualche modo sono riuscite a segnare l’industria videoludica per sempre. Tuttavia in mezzo alle innovazioni abbiamo trovato anche titoli che hanno deciso di non “abbandonare” le proprie radici. Marvel Ultimate Alliance 3 è sicuramente l’esempio più facile da attribuire a questa specifica categoria di videogiochi. L’opera dei Team Ninja non ha sicuramente spiccato per chissà quale innovazione, ma ha saputo lo stesso trovare la propria fetta di mercato!

Proprio per questo motivo il team di sviluppo ha deciso di supportare il gioco con svariate espansioni e DLC in grado di arricchire ancora di più l’esperienza offerta da Marvel Ultimate Alliance 3. Stando alle parole di Nintendo e Team Ninja il gioco riceverà un’ulteriore espansione durante il prossimo mese. Dopo aver preso i panni dei mitici X-Men grazie all’ultimo DLC, la prossima espansione ci darà la possibilità di indossare le vesti dei Fantastici 4.

Fantastic Four: Shadow of Doom sarà il titolo ufficiale della futura espansione di Marvel Ultimate Alliance 3 ed arriverà durante il prossimo 23 Marzo. Questo specifico contenuto aggiuntivo ci darà la possibilità di sfruttare i 4 mitici supereroi Marvel (Mr. Fantastic, Invisible Woman, Human Torch e The Thing). La nostra missione sarà quella di fermare i malvagi piani di Doctor Doom in una serie di quest aggiuntive.

Team Ninja non ha ancora confermato se con questa espansione il gioco riceverà anche nuovi contenuti legati alle prove Gauntlet. Sicuramente più dettagli verranno rilasciati durante le prossime settimane. Sicuramente queste nuove aggiunte saranno molto apprezzate dai fan di Marvel Ultimate Alliance 3. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!