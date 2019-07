Marvel’s Avengers: nuove informazioni sul gameplay

Oggi al Comic-Con di San Diego, Marvel Games ha offerto un'occhiata più da vicino a ciò che i fan possono aspettarsi da Marvel's Avengers.

Oggi al Comic-Con di San Diego, Marvel Games ha offerto un’occhiata più da vicino a ciò che i fan possono aspettarsi da Square-Enix e Crystal Dynamic’s per il loro Marvel’s Avengers. Dopo averci dato uno sguardo all’E3 il mese scorso, ed averci lasciato un po’ con l’amaro in bocca, abbiamo ulteriori informazioni sul gameplay del titolo tanto discusso.

Dopo la presentazione di Iron Man VR, Ultimate Alliance 3 e Conquest of Champions, nella Hall H del Comic-Con di San Diego sono stati mostrati circa 20 minuti di gioco, descritto dai programmatori come il prologo della storia. Tutto inizia con la cinematic già vista all’E3, è in atto una massiccia celebrazione per i Vendicatori a San Francisco quando, dal nulla, ci sono esplosioni sul Golden Gate Bridge. Captain America manda Thor, Iron Man ed il resto della squadra a controllare e, da questo punto, inizieremo ad impersonare il potente Dio del tuono Thor, per poi passare ad Iron Man, Hulk, ed infine Vedova Nera.

I Vendicatori stanno tutti cercando di fermare questo massiccio attacco terroristico che scopriamo orchestrato da Taskmaster, un criminale mercenario canaglia molto conosciuto nel mondo dei fumetti, capaci di emulare alcune delle abilità di combattimento dei nostri eroi.

Quando il giocatore alla fine lo sconfiggerà, succederà la catastrofe. Distratti dal nemico, la città verrà rasa al suolo e Capitan America morirà nell’incidente. Verrà effettuato un salto temporale di cinque anni e ci ritroveremo con la popolazione che odia i Vendicatori, accusati della distruzione di San Francisco, divisi e non più alla difesa dei più deboli. Qui è dove il filmato si conclude ed inizia veramente il gioco.

Una cosa sulla quale dovremmo prestare attenzione, soprattutto per i fan dei fumetti, è che il prologo era incentrato sulla narrazione di una giovane ragazza, che parla di “incontrare i suoi eroi“. Quella ragazza può essere o meno la stessa che si vede brevemente nel filmato scappare durante l’assalto, prima di cadere a terra ed inalare qualche misterioso gas blu. Vi sembra familiare? Sembra molto simile alla storia delle origini di Kamala Khan, meglio conosciuta nei fumetti, come l’incarnazione di Ms. Marvel. La sua narrazione ritorna anche più tardi, facendo pensare a lei, come un personaggio dal ruolo molto importante nella storia.

Tornando al gameplay, ogni Vendicatore ha ovviamente i propri poteri e le proprie mosse uniche. Tantissime mosse di grande potenza ed un sacco di grandi esplosioni e raffiche di energia. A quanto pare, vi sarà anche una modalità multiplayer dove i giocatori potranno progettare dei Vendicatori personalizzandone i poteri e le caratteristiche, per combattere online con o contro amici.

Sarà possibile ad esempio, creare un Iron Man con colori totalmente diversi, fare un Thor vichingo, mettere ad Hulk una tuta con un cappello a cilindro. Che questi cosmetici possano far parte anche della modalità single player non è chiaro, ma sicuramente appariranno nella sezione multiplayer cooperativa del titolo.

Ricordiamo che Marvel’s Avengers atterrerà su PC, Google Stadia, Playstation 4 ed Xbox One il 15 maggio 2020. I giocatori su Playstation 4 avranno accesso anticipato alla modalità multiplayer del gioco.

Cosa ve ne pare di queste prime informazioni rilasciate sul gioco? Gli date ora qualche speranza in più?