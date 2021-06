Marvel’s Avengers mette a serio rischio la privacy dei giocatori

Il nuovo aggiornamento di Marvel’s Avengers, l’action-adventure sviluppato da Crystal Dynamics ed Eidos Montréal, è stato accompagnato da un gravissimo problema: l’esposizione dell’indirizzo IP degli utenti PS5. Una situazione decisamente pericolosa per la privacy dei giocatori, che hanno visto il loro indirizzo, come se nulla fosse, esposto su schermo. Dapprima, diversi giocatori hanno condiviso la problematica (ovviamente oscurando il proprio IP address), poi è stato notato anche da giornalisti, fino ad arrivare a Square Enix che ha confermato la veridicità del pericoloso bug:

“Stiamo attualmente testando una soluzione al problema delle informazioni personali, incluso l’indirizzo IP e il nome utente del giocatore, visualizzati su schermo su PS5, e abbiamo in programma di distribuire un hotfix domani intorno alle 8:00 PT (17:00 italiane)“, ha dichiarato la software house. L’invito, quindi, è di stare attenti nel corso di queste ore d’attesa per il prossimo hotfix: non eseguite stream di Marvel’s Avengers, oscurate il vostro IP address dagli screenshots ed evitate il più possibile di sbandierare in giro le vostre informazioni personali.

I consigli sopra elencati sono stati suggeriti dalla stessa Square Enix che ha comunicato: “I giocatori di PlayStation 5 dovrebbero astenersi dallo streaming o dalla pubblicazione di schermate online fino al rilascio del prossimo hotfix, poiché potrebbero essere visualizzate informazioni sensibili“. Non ci resta che attendere le 17:00 pomeridiane ma, fino ad allora, massima cautela.

