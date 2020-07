Marvel’s Avengers: al via l’open beta, ecco date e piattaforme

Poco fa Square Enix e Crystal Dynamics sono tornare a darci nuove informazioni sul progetto Marvel’s Avengers. Dopo un primo evento digitale unicamente incentrato sul gioco, team e publisher hanno deciso di rincarare la dose annunciando un nuovo War Table che andrà in onda il prossimo 29 luglio. Le notizie però non finiscono qua, dato che è stato annunciato anche l’inizio della fase di open beta del gioco svelando le date e le piattaforme su cui si potrà testare l’atteso titolo supereroistico.

Si parte su PlayStation 4, con i giocatori della console Sony che potranno mettere le mani sull’open beta di Marvel’s Avengers il prossimo 7 agosto. Per quanto riguarda i giocatori Xbox One e PC, per loro sarà possibile accedere alla fase di beta una settimana dopo, più precisamente il 14 agosto. Ricordiamo queste prime date di beta saranno dedicate solamente a chi avrà prenotato la propria copia di Marvel’s Avengers.

A partire dal 14 invece, tutti i giocatori su PlayStation 4 potranno accedere liberamente alla beta del gioco, anche senza bisogno di preordinare una copia della nuova opera di Crystal Dynamics. Per i giocatori Xbox One e PC la beta libera invece partirà di nuovo una settimana più tardi; ovvero il 21 agosto. Square Enix ha già dichiarato che dopo questa fase open beta tornerà a dare ulteriori informazioni su Marvel’s Avengers con un nuovo War Table il prossimo 29 agosto a partire dalle ore 19:00, orario italiano.

Vi ricordiamo inoltre che, Marvel’s Avengers uscirà il prossimo 4 settembre sulle piattaforme: PLayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia, mentre le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X arriveranno nel momento in cui verranno rilasciate sul mercato le console next gen. Parteciperete alla fase di open beta del nuovo gioco sui supereroi Marvel?