Marvel’s Avengers: ecco il trailer di gameplay della Gamescom 2019

Marvel's Avengers, il nuovo gioco dedicato ai Vendicatori preferiti del pubblico, si mostra in un lungo trailer di gameplay alla Gamescom 2019.

La Gamescom 2019 è in piena attività: ieri, ad esempio, abbiamo avuto modo di scoprire tutte le novità indie per Nintendo Switch, gli annunci del mondo Microsoft (e non solo) dell’Inside Xbox, altri giochi confermati per Google Stadia e la roboante presentazione dell’Opening Night Live, che ci ha donato annunci a non finire. Ora, però, è il momento di vedere in azione un gioco molto atteso, anche se con qualche riserva: Marvel’s Avengers.

L’opera di Square Enix e Crystal Dynamics, durante la presentazione a porte chiuse dell’E3 2019, non aveva convinto appieno, come avete potuto leggere nella nostra anteprima. I videogiocatori hanno poi potuto vedere in azione il titolo grazie a un leak proveniente dal San Diego Comic-Con, ma ora possiamo ammirare ben 19 minuti di gameplay in alta qualità, con sequenze di gioco che coinvolgono Captain America, Iron Man, Hulk, Thor e Vedova Nera.

Quanto mostrato funge da tutorial ed è quindi una delle fasi iniziali di Marvel’s Avengers. Come già sappiamo ogni personaggio avrà i propri poteri e le proprie capacità, come mosse speciali a ricarica utili per infliggere molti danni o possibilità di movimento aggiuntive, come nel caso di Iron Man, ovviamente in grado di sollevarsi da terra per attaccare dall’alto e dalla distanza con la propria tuta.

La demo sarà giocabile anche dal pubblico durante la Gamescom 2019, quindi se siete a Colonia non fatevi scappare l’occasione. Vi ricordiamo che Marvel’s Avengers sarà disponibile a partire dal 15 maggio 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Diteci, cosa ne pensate di questo video di gameplay? Vi convince?