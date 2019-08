Inside Xbox, Gamescom 2019: tutti gli annunci e i trailer

L'Inside Xbox apre in via non ufficiale la Gamescom 2019: scopriamo tutte le ultime novità annunciate dalla casa di Redmond per Xbox One e PC.

La Gamescom 2019 si apre in via ufficiosa con l’Inside Xbox, l’evento live di Microsoft che di mese in mese ci svela le ultime novità videoludiche della casa di Redmond (e non solo!). Quest’oggi c’è stato modo di scoprire tante novità su Gears 5, sui nuovi giochi e sulle nuove feature di Xbox Game Pass, senza dimenticare ben due nuove colorazioni speciali per i controller Xbox One. Inoltre, sono stati mostrati nuovi trailer su Blair Witch, The Surge 2, Destiny 2, Wasteland 3, Ghost Recon Breakpoint e Metro Exodus. Vediamo insieme i dettagli.

Inside Xbox: le novità di Microsoft

Per quanto riguarda i prodotti interni della casa di Redmond, come già detto, abbiamo avuto modo di scoprire molti dettagli su Gears 5. È stata presentata la modalità Horde, che si è evoluta con tante meccaniche di gameplay. Ci saranno abilità Ultimate, personaggi molto diversi l’uno dall’altro e la meccanica “Power Taps”. Inoltre, sarà rilasciato un Character Pack dedicato ad Halo Reach. Potete trovare tutti i dettagli a questo indirizzo.

Per quanto riguarda i nuovi controller, invece, sono state svelate le colorazioni Night Ops Camo Special Edition e la Sport Blue Special Edition. Saranno disponibili i prossimi mesi: potete trovare i dettagli nel nostro articolo dedicato.

Inoltre, c’è stato modo di scoprire tante novità sull’abbonamento Xbox Game Pass. Già oggi sono stati introdotti nuovi giochi, mentre nei prossimi giorni potremo riceverne degli altri. Potete scoprire tutto a questa pagina.

Inside Xbox: le novità delle terze parti

Per iniziare, è stato mostrato un nuovissimo trailer per Blair Witch, il nuovo gioco horror di Bloomer Team, tra visioni oniriche e cunicoli oscuri, dovremo fare luce su un mistero immerso in mezzo alla foresta. Il gioco sarà disponibile a partire dal 30 settembre. Sarà disponibile anche con Xbox Game Pass.

Si è parlato di Gears POP che sarà disponibile su iOS, Android e Windows Phone a partire dal 22 agosto. Ecco il nuovo trailer.

È stato poi annunciato l’arrivo di un nuovo DLC gratuito per Human Fall Flat in arrivo il 27 agosto. Il 14 novembre sarà disponibile Age of Empire II Definitive Edition, già preacquistabile in questo momento su Steam. Questa versione proporrà il cross-play, tutte le espansioni originali e quattro nuove civiltà da utilizzare; sarà anche inclusa su Xbox Game Pass fin dal lancio.

Si è poi passato a NBA 2K20 e al nuovo trailer per La Mia Carriera.

È stata poi mostrata la modalità multigiocatore di Ghost Recon Breakpoint, chiamata Ghost War. Si tratta di una modalità PvP per due squadre da quattro giocatore, nella quale i progressi sono condivisi per la modalità PvE. Ci saranno due modalità, sei mappe e quattro classi tra le quali scegliere. Inoltre, in perfetto stile battle royale, ci sarà una zona che si restringerà man mano che si gioca, avvicinando i giocatori. La chiave della vittoria, secondo quanto mostrato, sarà cooperare con i propri compagni. Infine, è stato confermato che ci saranno server dedicati.

È stato mostrato anche il trailer della Stagione 4 di PUBG disponibile dal 27 agosto con più di cento ricompense. Ci saranno nuove feature e oggetti con il quale inseguire la vittoria. Inoltre, è stato annunciato che ci sarà il cross-play tra le console a partire da ottobre per tutti: i giocatori PlayStation e Xbox potranno giocare assieme.

È stato inoltre mostrato un nuovo trailer di Wasteland 3, il gioco di ruolo multipiattaforma di inXile, ovvero uno dei nuovi team di Xbox Game Studios.

Si è parlato poi di Empire of Sin dei coniugi Romero, uno strategico nel quale dovremo gestire il nostro impero criminale. Si potrò evolvere i personaggi a seconda delle proprie scelte. Sarà disponibile nella primavera 2020. Ecco a voi il trailer.

Successivamente si è parlato di Vigor, che raggiunge ora la versione 1.0. Si tratta di un survival sviluppato da Bohemian Interactive Studios, ovvero i creatori di DayZ. Il gioco è disponibile da ora in versione gratuita su Xbox One.

A questo Inside Xbox è anche stato mostrato Greedfall, il nuovo gioco di Spiders (The Technomancer, Bound by Flame). Si tratta di un gioco di ruolo nel quale creeremo un team di tre personaggi da potenziare con abilità e nuovi equipaggiamenti. Ogni personaggio avrà una propria storia e backgroud, con i propri obbiettivi: spendendo tempo con loro, creeremo un legame, ma se li ignoreremo, potrebbero anche abbandonare il team. Disponibile dal 10 settembre 2019.

Dopo di che è stato mostrato The Surge 2, il seguito del souls-like di Deck 13. Dovremo esplorare Jericho City combattendo grazie alla nostra exo-suit da ponteziare, ottenendo nuovi equipaggiamento dagli avversari abbattuti e smembrati. Ci saranno decine e decine di armi da usare. Disponibile dal 24 settembre.

È stato poi il turno di Destiny 2 e tutte le novità introdotte con Shadowkeep. Sarà disponibile dal primo ottobre. Infine si è parlato di Metro Exodus e della sua espansione The Two Colonels disponibile da domani, 20 agosto 2019.

Questi erano tutti gli annunci dell’Inside Xbox della Gamescom 2019. Diteci, cosa ne pensate di quanto mostrato da Microsoft?