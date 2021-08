Marvel’s Avengers War For Wakanda | Anteprima

Nello scorso anno si è discusso molto di Marvel’s Avengers, l’ambizioso Game As A Service sviluppato da Crystal Dynamics con protagonisti i più celebri personaggi della “casa delle idee”. Un titolo ricco di luci e ombre che mostrava chiaramente l’inesperienza degli sviluppatori con il genere di riferimento, non nascondendo però la grande esperienza del team con le avventure single player.

Un progetto ambizioso, pensato per evolversi, mese dopo mese, attraverso una serie di aggiornamenti gratuiti che espandano la storia e ne aumentino il numero di personaggi giocabili. Un progetto che però si è ancorato per diversi motivi, rallentando la massiccia roadmap iniziale e offrendo ben pochi contenuti aggiuntivi ai giocatori negli ultimi undici mesi. War For Wakanda, però, dovrebbe essere il punto di svolta, una corposa espansione gratuita che si pone l’obiettivo di far ripartire il progetto e mantenere le promesse fatte ai giocatori lo scorso 14 agosto 2020.

War For Wakanda verrà rilasciato il prossimo 17 Agosto, in maniera totalmente gratuita, è come si può dedurre dal nome introdurrà nel roster di Marvel’s Avengers niente meno che Black Panther. Re T’Challa, però, non arriverà solo; per il suo esordio nella recente produzione di Square Enix, gli sviluppatori hanno realizzato un corposo aggiornamento che andrà a introdurre il più grosso numero di nuovi contenuti dal lancio del gioco.

Oltre, ovviamente, a Black Panther, e ai diversi elementi cosmetici a lui dedicati presenti nello store in-game, War For Wakanda introduce una nuova campagna ambientata in un nuovo bioma: la giungla del Wakanda. Per accedervi basterà selezionarla, una volta disponibile, dalla Avengers Initiative e immergersi in questa nuova story line realizzata per Marvel’s Avengers. Non ci è stato detto molto in merito alla durata di questa campagna ma gli sviluppatori hanno rimarcato a più riprese che il monte ore dei contenuti story driven di Marvel’s Avengers si attesta, considerando anche War For Wakanda, sulle 25 ore di gioco.

La presentazione a cui abbiamo assistito ci ha mostrato le prime due missioni della story line di War For Wakanda e un piccolo assaggio di uno dei nuovi Outpost che verranno rilasciati con l’espansione. La narrazione non si discosta molto da quanto già visto, in più riprese, nei fumetti o nelle trasposizioni cinematografiche: tanto tempo fa, un meteorite si schianta sul Wakanda. Le tribù locali scoprono che il materiale di cui è composto è un metallo dalle qualità soprannaturali che ribattezzeranno Vibranio.

Grazie a questa scoperta il Wakanda comincia un rapido processo di evoluzione che li farà passare ben presto da un insieme di tribù primitive a una delle nazioni più tecnologicamente avanzate sulla faccia del pianeta terra. I wakandiani però mantengono allo stesso tempo la loro spiritualità, venerando le loro divinità e facendo evolvere, di pari passo con la loro tecnologia, la figura di Black Panther, il re di Wakanda; una figura dalla forza sovraumana atta a proteggere il suo regno prima di ogni altra cosa.

Per mantenere il Vibranio al sicuro, in seguito agli eventi della storia principale di Marvel’s Avengers, Black Panther decide di occultare il Wakanda al mondo, convinto che gli Avengers fossero oramai un ricordo del passato. Una decisione complessa, sofferta e futile poiché Ulysses Klaue, uno dei nuovi villain introdotti in War For Wakanda, è intenzionato a rubare il Vibranio e ha schierato le sue forze armate con l’intento di invadere il regno di T’Challa.

Un incipit noto e stranoto, almeno per gli appassionati della casa delle idee, che però riesce in pochi minuti a contestualizzare l’introduzione tardiva di un personaggio del calibro di Black Panther. La prima missione di War For Wakanda lancia subito il giocatore nel vivo dell’azione, impersonando T’Challa ci si lancia nella fitta giungla che circonda il Wakanda alla ricerca degli avamposti delle forze armate di Klaue.

Il combat system associato a Black Panther è molto frenetico e nervoso. T’Challa è un personaggio pensato per la breve distanza, agile, veloce e in grado di inanellare combo rapide a una manciata di attacchi secondari che coprano la media distanza. Un’apparente ottima alternativa per chiunque abbia apprezzato il moveset di Captain America, nonché un ulteriore conferma di come gli sviluppatori riescano a mostrare le loro qualità migliori quando si trovano a dover gestire dei personaggi maggiormente fisici.

In termini di gameplay, non ci si discosta molto dalla formula già vista nella main story di Marvel’s Avengers, anche se abbiamo apprezzato la maggior presenza di brevi fasi “tendenti al platforming” per variare lievemente la ridondanza data dalla formula “combatti-prosegui-combatti”. War For Wakanda resta comunque ancorato a un costante scontrarsi con tutto quello che ci si para davanti, soffermandosi di tanto in tanto nel rinvenire qualche collezionabile atto a spiegare i retroscena del mondo di gioco.

Le nuove tipologie di nemici offrono la classica “boccata d’aria fresca” in termini di stile, per quanto in termini puramente di gameplay non offrono spunti eccessivamente diversi da quanto visto da un anno a questa parte. La sensazione generale che ci ha permeato durante la presentazione è la stessa di quando abbiamo utilizzato per la prima volta Captain America nella storia principale, ovvero il chiederci cosa avrebbero potuto proporre gli sviluppatori se si fosero concentrati su un singolo personaggio in un contesto esclusivamente single player.

Le prime due missioni di War For Wakanda mostrateci durante la presentazione, non si sono limitate a presentarci il combat system di Black Panther ma si sono prodigate anche nel darci un corposo assaggio del palazzo reale situato nel Wakanda. Un enorme hub interattivo, curato in ogni dettaglio e che, presumiamo, sarà il punto di arrivo e partenza tra le missioni che compongono questa nuova espansione.

Artisticamente parlando, War For Wakanda, mantiene lo stile ibrido fra fumetto e cinema, proposto da Marvel’s Avengers. La mise di Black Panther convince, un misto di tradizione e tecnologia che strizza l’occhio a entrambi gli universi Marvel, la fisionomia del volto di T’Challa è ben realizzata anch’essa; non prova in nessun modo a tributare il compianto Boseman e si ispira alla versione più giovane del personaggio vista nelle recenti produzioni cartacee.

L’iconica Shuri, invece, si rifà maggiormente alla versione cinematografica del personaggio così come le Dora Milaje si presentano con una veste simile a quella vista nel MCU. Nulla da eccepire, invece, sul comparto grafico che offre un colpo d’occhio decisamente convincente con paesaggi ricchi di dettagli, un’illuminazione capace di enfatizzare le ottime superfici e una varietà di ambientazioni che lascia ben sperare nel risultato finale di questa espansione.

A completare il pacchetto proposto da War For Wakanda troviamo, come accennavamo poc’anzi, tutto il corredo fatto di elementi estetici, ramo delle abilità univoco di Black Panther e missioni multiplayer, giocabili anche in singolo, ambientate nel Wakanda. Il primo outpost mostratoci non ci ha dato sensazioni eccessivamente positive, mostrandoci la stessa struttura già vista in Marvel’s Avengers, la quale avrebbe bisogno di un ripensamento generale per rendere il gioco meno ridondante e tedioso sulla distanza.

Non resta che aspettare il prossimo 17 agosto per poter testare con mano War For Wakanda e comprendere se Crystal Dynamics è riuscita nel difficile compito di trovare la giusta direzione per il suo Marvel’s Avengers, riuscendo finalmente a canalizzarne l’immenso potenziale ancora inespresso.