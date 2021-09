Marvel’s Guardians of the galaxy: il nuovo trailer è spettacolare, tra Ray Tracing e 8K

Al momento dell’annuncio il nuovo titolo Marvel’s Guardians of the galaxy, sviluppato da Square Enix aveva diviso il pubblico e non poco. Per molti si trattava della solita esperienza tie-in per altri invece rappresentava l’occasione per avere un ottimo titolo che basasse tutta la sua anima in un comparto siungle player solido e che avesse anche una narrativa di ampio respiro. Tramite i primi gameplay, ma soprattutto anche alle moltiplici anteprime che potete trovare sulle nostre pagine è ormai chiaro che il lavoro svolto da Square va molto nella direzione del divertimento e di incarnare i Guardiani dei fumetti all’interno di un videogioco. Scanzonatezza e risate faranno da padroni negli intermezzi e anche durante le sessioni di gameplay.

Propio poche ore fa è stato inoltre rilasciato un nuovissimo trailer che va però in tutt’altra direzione. Nello specifico mette in risalto la versione PC di Marvel’s Guardians of the galaxy e ci permette di dare un occhio a quello che dobbiamo aspettarci sulle nostre macchine da gioco. Risoluzione fino ad 8K, Ray Tracing e DLSS sono le tre parole da non dimenticare e che vengono anche utilizzate nel video per far capire che tipo di esperienza bisogna aspettarsi se si giocherà il titolo su PC. E nel video, si possono vedere alcuni spezzioni di gameplay in cui è facile notare come il livello di cura è abbastanza elevato.

Sembra inoltre che per supportare tutto questo avremo bisogno anche di una macchina all’altezza. Di questi tempi però è abbastanza difficile, lo sappiamo. Speriamo però che in queste settimane si possa avere qualche nuovo restock anche di GPU da parte di NVIDIA. Marvel’s Guardians of the galaxy rappresenta uno dei tanti tie-in che sono in sviluppo da parte di Marvel.

I titoli in licenza stanno aumentando sempre di più, d’altronde l’interesse per il mondo Marvel è aumentato a dismisura e la casa delle idee si sta muovendo di conseguenza. Saremo ben felici di provare il titolo e capire fino a che punto si sarà spinta Square!