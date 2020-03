Marvel’s Iron Man VR: in arrivo la demo sul PlayStation Store?

Dopo l’apprezzatissimo Marvel’s Spider-Man, PlayStation 4 sta per ricevere un nuovo titolo in esclusiva dedicato a uno degli eroi Marvel più amato dagli appassionati. Marvel’s Iron Man VR permetterà ai giocatori di entrare a tutti gli effetti nei panni di Tony Stark per vivere quella che promette di essere l’esperienza definitiva sull’uomo d’acciaio. Il titolo, esclusiva PlayStation VR, sembra che stia per ricevere anche una demo giocabile che verrà rilasciata tramite il PlayStation Store a breve.

A segnalare questa possibilità è stato l’utente PSNRelease sul proprio profilo Twitter. Questo account si è limitato a sottolineare che la demo di Marvel’s Iron Man VR è stata aggiunta all’interno dello store digitale di PlayStation giapponese, anche se in questo momento il file della prova gratuita non è ancora disponibile al download. Lo stesso utente nei giorni scorsi aveva anticipato l’esistenza di un nuovo titolo su Star Wars chiamato Project Maverick, sempre per la realtà virtuale.

The game Marvel's Iron Man VR – Demo with id CUSA18232 has been added to the PS4 japanese PSN! pic.twitter.com/RIwET16y0Q — PSN releases (@psnrelease) March 11, 2020

Oltre alle informazioni trapelate tramite l’utente su Twitter, non è stata ancora svelata la data di rilascio della demo e attualmente si parla solamente del PlayStation Store giapponese, ma nel momento in cui dovesse arrivare l’ufficialità è altamente probabile che la prova gratuita venga rilasciata anche negli store digitali PlayStation di altre nazioni.

Vi ricordiamo che Marvel’s Iron Man VR uscirà il prossimo 15 maggio in esclusiva per PlayStation VR. Al momento attuale non è previsto nessun rilascio per altri visori di realtà virtuale. Cosa ne pensate di quel che avete visto fin’ora di Marvel’s Iron Man VR? Vi farebbe piacere poter mettere le mani sulla demo prima di acquistare il titolo? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.