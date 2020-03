Star Wars Project Maverick è un “piccolo e inusuale” gioco di EA Motive, secondo Schreier

Nella giornata di ieri il profilo Twitter di PSN Releases, database che segnala le nuove aggiunte al PlayStation Store, ha segnalato che nel PSN Europeo è stato inserito Star Wars Project Maverick, un nuovo e ancora non annunciato gioco della saga nata dalla mente di George Lucas. Non si sa nulla del gioco, per ora, se non l’immagine condivisa dal profilo twitter suddetto.

Le ipotesi più credibili rimandano a un libro per bambini nel quale Luke Skywalker cerca di distruggere una luna in rotta di collisione con la sua base. Si tratta di un collegamento debole, ma considerando anche l’immagine condivisa si potrebbe pensare a un qualche progetto dedicato al combattimento spaziale. Qualche informazione, però, arriva anche dal sempre ben informato Jason Schreier.

Un utente ha infatti chiesto all’editor di Kotaku se per caso Star Wars Project Maverick fosse il “piccolo e insolito gioco” in sviluppo presso EA Motive di cui Schreier aveva già parlato. La risposta è stata un semplice “Sì”. Questo non ci dice nulla di nuovo, ma alcune indagini della community hanno permesso di scoprire che potrebbe essere un titolo con un comparto multigiocatore e che attualmente sia in beta testing.

Dataminer e Jason Schreier sono in linea di massima fonti affidabili, ma ricordiamo che si tratta sempre e comunque di rumor. Tutto quello che possiamo fare è attendere nuove informazioni direttamente da EA. Speriamo che non manchi troppo ad un annuncio: dopo il successo di Star Wars Jedi Fallen Order, il pubblico sarà ansioso di poter giocare a qualche altra opera ambientata in una galassia lontana lontana.