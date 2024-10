Marvel's Spider-Man 2: annunciata la data d'uscita su PC

Marvel's Spider-Man 2 arriverà su PC il 30 gennaio 2025, come annunciato da Insomniac Games, e Sony, durante il Marvel Games Special Presentation al New York Comic Con. Il gioco, che vede protagonisti Peter Parker e Miles Morales, sarà disponibile su Steam ed Epic Games Store.

La conversione per PC dell'esclusiva per PS5 (che potete trovare su Amazon) è stata curata da Nixxes Software, team dei PlayStation Studios specializzato in questo tipo di operazioni, in collaborazione con Insomniac Games e Marvel Games.

Come per altri giochi dei PlayStation Studios arrivati su PC, anche in questo caso per giocare è necessario un account PlayStation Network.

Julian Hujibregts di Nixxes ha promesso che questa versione sarà "ricca di nuove migliorie, tra cui opzioni di ray-tracing avanzate, con l'obiettivo di sfruttare al meglio ogni tipo di sistema e configurazione."

La versione PC includerà al lancio tutti i contenuti post-release, come la Nuova Partita+, oltre 10 costumi, i livelli Ultimate e il pacchetto costumi Fly N Fresh.

Preordinando il gioco si otterranno diversi bonus, tra cui lo sblocco anticipato di costumi speciali per Peter e Miles, il gadget ragnatela traente e punti abilità extra.

Oltre alla Standard Edition, sarà disponibile una Digital Deluxe Edition che includerà:

Il gioco completo

10 costumi esclusivi (5 per Peter e 5 per Miles)

Sblocchi anticipati di costumi e gadget

Punti abilità aggiuntivi

Elementi extra per la modalità foto

I contenuti della Digital Deluxe Edition potranno essere acquistati anche separatamente. Gli interessati possono trovare la pagina del gioco su Steam e Epic Games Store per ulteriori informazioni e prenotazioni.

Questo annuncio, però, fa anche emergere un altro aspetto molto interessante: Marvel's Spider-Man 2 potrebbe non ricevere alcun DLC per espandere la storia, andando a rafforzare quelle indiscrezioni che vorrebbero in arrivo un titolo più contenuto dedicato a Venom, così come successo con Miles Morales.